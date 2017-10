Thụ lý 12 năm chưa xét xử, tòa nói gì?

Tháng 12-2005, ông Nguyễn Văn Lộc (ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) khởi kiện ra TAND quận 2 (TP.HCM), tranh chấp thừa kế với ông Nguyễn Văn Lợi (khu phố 2, phường An Phú, quận 2, TP.HCM), được tòa này thụ lý.



Tháng 9-2017, ông Lộc khiếu nại việc 12 năm nay tòa thụ lý hồ sơ nhưng không đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật mà không nêu lý do. Theo ông Lộc, ông đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ và thông tin của những người liên quan trong vụ án cho tòa. Ông cũng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo yêu cầu của thẩm phán giải quyết vụ án.

Ông Lộc cũng khiếu nại hành vi của thẩm phán vì đã từng hơn một lần được thẩm phán giải quyết vụ án mời đến giải thích để ông đồng ý ký tên cho ông Lợi bán khu đất do ông Lợi đứng tên. Sau này ông mới biết việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của ông trong việc đảm bảo thi hành án.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chánh án TAND quận 2 Quách Hữu Thái cho biết sau khi thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án có giải trình, lãnh đạo tòa thấy rằng việc để vụ án kéo dài có trách nhiệm của thẩm phán do chưa thật sự quyết liệt trong việc giải quyết để sớm đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, theo chánh án TAND quận 2, ông Lộc cũng là người có trách nhiệm trong việc vụ án bị kéo dài. Quá trình giải quyết vụ án, tòa đã ba lần tạm đình chỉ vì lý do ông Lộc bị bệnh, do cần chờ ông Lộc cung cấp bản vẽ hiện trạng vị trí tranh chấp và do chờ kết quả giải quyết khiếu nại của UBND quận 2.

Ông Lộc đã nhiều lần thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện. Lần gần đây nhất là tháng 6-2016, người đại diện theo ủy quyền của ông Lộc bổ sung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu được hưởng giá trị của 4.500 m 2 trong tổng diện tích đất 32.500 m2, yêu cầu hủy giấy đỏ do UBND quận 2 cấp cho ông Lợi.

Tuy nhiên, sau khi bổ sung, ông Lộc lại không xác định rõ số tiền cụ thể yêu cầu được hưởng, không xác định rõ diện tích 4.500 m 2 thuộc lô thửa nào. Từ đó tòa không thể xác minh để xác định giá trị bồi thường, diện tích mà ông Lộc tranh chấp có thuộc quy hoạch giải tỏa hay không...

Về việc ông Lộc khiếu nại bị thẩm phán mời đến giải thích để ông đồng ý ký tên cho ông Lợi bán đi một khu đất do ông Lợi đứng tên, làm ảnh hưởng quyền lợi của ông Lộc thì theo chánh án TAND quận 2 không có chứng cứ chứng minh nên không có cơ sở để chấp nhận.

Để giải quyết vụ án, Chánh án Quách Hữu Thái đưa ra giải pháp: “Tới đây, tòa sẽ có một buổi xem xét thẩm định tại chỗ với sự có mặt của các đương sự. Ông Lộc phải chỉ được vị trí đất tranh chấp, phải làm thủ tục đo vẽ để định giá tài sản, nộp chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, nộp chi phí định giá và đo vẽ. Nếu ông Lộc không nộp các chi phí trên thì tòa sẽ đình chỉ giải quyết vụ án theo Điều 217 BLTTDS”.