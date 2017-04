Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng xây dựng khu hành chính tỉnh

Theo đó, nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập và bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được quyết định chủ trương đầu tư xây dựng với các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung mới khi diện tích làm việc của cán bộ, công chức tại các trụ sở cơ quan hành chính hiện tại dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức quy định; trụ sở hiện có đã hết niên hạn sử dụng, bị xuống cấp, có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng; không phù hợp với công năng sử dụng hoặc trụ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng hoặc theo yêu cầu sắp xếp lại do không đủ diện tích đất xây dựng, bố trí rải rác, ở vị trí không thuận lợi, không bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật…

Khuyến khích đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao để thay thế cho đầu tư từ ngân sách Nhà nước.