Thua kiện doanh nghiệp, hải quan lập tức kháng cáo

Chi cục Hải quan cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) đã nộp đơn kháng cáo bản án.



Trước đó, ngày 14-9-2017, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên thắng kiện đối với Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nam Giang khi kiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) về việc áp thuế đối với hàng hóa khai báo là đường mía nhập khẩu từ Lào.







120 tấn hàng không được thông quan khiến cho doanh nghiệp thiệt hại gần 2 tỷ đồng



Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14-6, ông Ngô Hữu Lộc, giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Nam Giang (trụ sở tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã khởi kiện Chi cục trưởng chi cục Hải quan Kỳ Hà là ông Đoàn Đình Nhi ra TAND tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ông Lộc kiện Chi cục trưởng chi cục Hải quan Kỳ Hà về việc đã có quyết định không ấn định đúng mức thuế đối với 120 tấn đường của ông và không cho thông quan.



Theo ông Lộc, nội dung quyết định thể hiện mức thuế mà công ty ông chịu là không đúng pháp luật, vi phạm quy định Hiệp định thương mại hàng hóa Asean, Hiệp định thương mại song phương Việt-Lào, Nghị định 124/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 , Nghị định 126/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016.



Ông Lộc cho biết ngày 31-3-2017, công ty của ông ký hợp đồng với Công ty Mitra ở Lào mua 2.000 tấn đường, mỗi tháng Công ty Mitra giao cho Công ty ông từ 360-400 tấn hàng. Thực hiện hợp đồng, đợt đầu Công ty Mitra giao cho Công ty Hoàng Nam Giang 120 tấn đường.



Tháng 4-2017, Công ty Hoàng Nam Giang đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị với thông tin: Mặt hàng khai báo là đường mía Lào (DCR Sugar), hàng mới 100%, xuất xứ từ Lào, số lượng 120 tấn, trị giá khai báo 60.000 USD.



Căn cứ các quy định hiện hành về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Công ty Hoàng Nam Giang đã thực hiện các thủ tục để được hưởng thuế suất ưu đãi 2,5%. Tuy nhiên, khi trình hồ sơ thì Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo từ chối vì cho rằng mặt hàng của Công ty Hoàng Nam Giang nằm trong diện quản lý hạn ngạch thuế quan.



Vì quá trình lưu bãi tại cửa khẩu chờ đợi giải trình tốn rất nhiều chi phí và bất tiện nên ngày 21-4-2017, Công ty Hoàng Nam Giang xin mở lại tờ khai nhập khẩu lô hàng trên tại Chi cục Kỳ Hà, tờ khai được chấp nhận và Chi cục Kỳ Hà yêu cầu chuyển khẩu từ Lao Bảo về Chi cục Kỳ Hà. Tuy nhiên, khi về đến Kỳ Hà, Chi cục Kỳ Hà không cho thông quan và tạm giữ với lý do chờ ý kiến cấp trên về hạn ngạch thuế quan.



Ngày 31-5-2017, ông Đoàn Đình Nhi, Chi cục trưởng Chi cục Kỳ Hà, ký Quyết định số 24/QĐ-KH về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với lô hàng 120 tấn đường nhập từ Lào của Công ty Hoàng Nam Giang, ấn định mức thuế suất nhập khẩu 80%.



Ông Lộc cho rằng việc ấn định mức thuế của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Kỳ Hà như thế là không đúng quy định, đã gây thiệt hại nghiêm trọng và đẩy công ty của ông đến bờ vực phá sản. Chính vì vậy, ông Lộc đã yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Kỳ Hà phải hủy Quyết định 24/QĐ-KH; hải ấn định mức thuế suất 2,5% theo quy định tại Điều 4 Nghị định 124/2016/NĐ-CP và thực hiện thông quan cho lô hàng 120 tấn đường.



Ngoài ra, ông Lộc còn khởi kiện để yêu cầu ông Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Kỳ Hà phải bồi thường số tiền gần 2 tỉ đồng với lý do 120 tấn đường không thể thông quan bị hư hỏng do không bảo quản đúng cách, tiền chi phí thuê xe chở hàng, và tiền đền bù các hợp đồng mua bán khác bị hủy do hàng không được thông quan…