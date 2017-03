Thuê người chặt chân, tay kiếm 3,5 tỉ: Đề xuất phạt 1,5 triệu

Ngày 25-8, thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã đề xuất lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng đối với chị LTN (30 tuổi, trú Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác (Điều 15 Nghị định 167/2013).

Đồng thời, đơn vị này cũng đề xuất xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng đối với DVD (21 tuổi, trú cùng địa phương) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đây chính là hai người liên quan trực tiếp trọng vụ việc tự thuê người chặt chân, tay của chính mình nhằm trục lợi 3,5 tỉ đồng từ bảo hiểm gây chấn động dư luận những ngày qua.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng cho biết trong vụ việc này, dù được chị N. thuê nhưng việc chặt chân, tay người này của DVD có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, do đó công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét vụ việc.



Chân, tay của chị N. đã bị chặt đứt. Ảnh: CAND

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 5-5, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của DVD về một vụ tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn. Nạn nhân là chị LTN bị đứt một phần bàn tay trái và bàn chân trái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường, đồng thời đưa nạn nhân vào cấp cứu tại BV 19-8 để nối lại phần cơ thể bị đứt.

Sau bốn ngày điều trị, chị N. được chuyển lên BV Việt Đức điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định phần tay và chân bị đứt của nạn nhân đã hoại tử nên phải tháo ra.

Quá trình làm việc với công an để làm rõ vụ tai nạn, chị N. cho biết vì buồn chuyện gia đình nên đi lang thang ra khu vực đường tàu và bị tàu hỏa chạy qua hút vào. Chị này kêu cứu và được D. phát hiện, chạy đến đưa ra khỏi đường tàu rồi trình báo công an.

Tuy nhiên, quá trình ghi nhận lời khai cũng như điều tra thực tế, lực lượng công an phát hiện nhiều tình tiết trong vụ án có sự bất thường. Sau hơn ba tháng điều tra, cơ quan công an đã kết luận vụ tai nạn trên là giả.

Theo đó, chị N. và D. có quen nhau từ trước. Chị N. nhờ D. chặt tay và chân của mình, sau đó trình báo công an rằng bị tàu hỏa tông để lấy tiền từ gói hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó. Nếu trót lọt, chị N. sẽ được phía bảo hiểm chi trả 3,5 tỉ đồng.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, hành vi trên của chị N. có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên mục đích chưa thành nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.