Thượng úy công an và chiêu lừa đảo tinh vi

Ngày 20-2, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo đối với hai bị cáo Nguyễn Thái (30 tuổi, ngụ Kiên Giang), Lưu Bá Trung (35 tuổi, ngụ An Giang).

Theo đó HĐXX đã y án sơ thẩm, phạt Thái bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm.



Hai bị cáo Thái (bìa trái) và Trung tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-2.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Sơn, Võ An Phúc, Lâm Văn Tươi, Nguyễn Thái, Nguyễn Anh Hào và Lưu Bá Trung là bạn bè, quen biết nhau. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, từ tháng 12-2014 đến 13-3-2015, Sơn, Phúc, Tươi, Thái, Hào cùng nhau thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Thủ đoạn của các bị cáo là dùng giấy CMND của người khác có dán ảnh của mình để thuê xe máy theo ngày rồi sau đó mang xe đi cầm lấy tiền xài bỏ mặc hậu quả. Hoặc cả bọn lên mạng thấy có người nào rao bán xe thì hẹn gặp, ngã giá mua xe rồi xin chạy thử, sau đó cho đồng bọn mặc áo cảnh sát tới nói xe gian bị tạm giữ để yêu cầu đưa giấy tờ lấy xe ra rồi… rút êm, bỏ mặc nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 ngày 13-3-2015, Sơn, Phúc, Thái, Trung, Hào vào trang web canthoinfo.com phát hiện anh VTL rao bán xe máy với giá 30 triệu đồng. Cả bọn tìm cách chiếm đoạt xe của anh L.

Hôm sau, theo kịch bản, Sơn, Hào đi gặp anh L. để thỏa thuận mua xe. Anh L. đồng ý bán xe với giá 27 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, Sơn lên xe chạy thử, để Hào ngồi lại với anh L. Sau đó Sơn gọi điện thoại cho L. nói bị Công an quận Bình Thủy mời về trụ sở làm việc vì điều khiển xe gian.

Lúc sau, Tươi mặc đồ cảnh sát như đã chuẩn bị chở Phúc đến gặp anh L., giả danh là Công an quận Bình Thủy nói xe của anh L. là xe gian nên mời anh L. về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, đi gần đến Công an quận Bình Thủy thì Tươi nại lý do nếu là xe gian thì sẽ bị tịch thu nên yêu cầu anh L. đưa giấy tờ xe cùng điện thoại và kêu Phúc lấy hai SIM trong máy ra. Tươi còn giả cho L. số điện thoại để chuộc xe. Sau đó, Tươi và Phúc bỏ đi. Cả bọn đem xe lên An Giang bán được 25 triệu đồng.

Đến 22 giờ cùng ngày, Tươi bị cơ quan điều tra Công an huyện Thới Lai (nơi làm việc) yêu cầu viết tường trình. Biết vụ việc bị phát hiện, cả bọn gom tiền lại chuộc xe nhưng không đủ. Tươi và Phúc đem toàn bộ tiền nạp vào tài khoản của Hào để tham gia cá độ bóng đá trên mạng nhưng cũng thua sạch!

Xử sơ thẩm vào ngày 29-9-2016, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Nguyễn Đức Sơn (36 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) ba năm tù, Võ An Phúc (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) ba năm tù

Lâm Văn Tươi (32 tuổi, hộ khẩu Bạc Liêu, nguyên là công chức ngành công an nhân dân) và Nguyễn Anh Hào (31 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù, Nguyễn Thái bốn năm sáu tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lưu Bá Trung chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm.