Tích trữ 130 triệu mua heroin giúp bạn, lĩnh 20 năm tù

Theo hồ sơ, năm 2011, Nguyễn Văn Lập (23 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đến đầu năm 2016, khi chưa xóa án tích thì Lập quen biết người bạn tên Trường ở Hà Nội. Trường "nhờ" Lập mua cho bánh heroin để đưa ra phía Bắc tiêu thụ, Lập nhận lời.



Bị cáo Nguyễn Văn Lập

Rạng sáng 19-3, Lập đi từ Hà Tĩnh sang thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) để mua ma túy giúp Trường. Tại đây, Lập gặp một người đàn ông tên Danh và mua của Danh một bánh heroin (trọng lượng 349,11 g) với giá 130 triệu đồng. Nhận được hàng, Lập giấu vào người rồi ra bắt xe khách xuống TP Vinh.



Khi Lập đi về đến địa phận xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, Lập cho rằng đã tích trữ được 130 triệu đồng để mong buôn bán xóa đi cuộc sống khó khăn của bản thân. Tuy nhiên, vì trót thương bạn, nghe Trường xúi dại đã mang hết vốn liếng tích trữ được đi mua heroin.

Đối với Trường và Danh cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lập cũng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời.