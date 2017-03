Tiền lệ né bồi thường oan nguy hiểm

Diễn biến sau khi phiên xử thứ 14 gần nhất - Ngày 12-12-2014, CQĐT ra kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố năm bị can về tội giết người theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS. - Ngày 4-3-2015, vợ nạn nhân có đơn đề nghị khởi tố năm bị can về tội cố ý gây thương tích. Nhưng ngày 5-3-2015, bà này rút đơn. - Ngày 6-3, CQĐT có quyết định thay đổi tội danh đối với năm bị can từ giết người thành cố ý gây thương tích. - Ngày 9-3, CQĐT hoàn thành kết luận điều tra đối với năm bị can về tội cố ý gây thương tích. - Ngày 11-3, CQĐT ra quyết định đình chỉ vụ án cố ý gây thương tích đối với năm bị can với lý do đại diện hợp pháp của bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố (về tội cố ý gây thương tích). - Ngày 1-4, năm công dân này đã đến VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an để gửi đơn kêu oan. - Ngày 3-4, CQĐT mời năm người đến trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang để làm việc về hành vi vi phạm hành chính xuất phát từ tội cố ý gây thương tích. Sau khi được giải thích, năm người này đã từ chối làm việc và nói chỉ làm việc khi nào có quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND Tối cao. - Ngày 22-4, VKSND Tối cao làm việc với các ông Thái, Tiếp, Quang về nội dung tố cáo việc bị bức cung, nhục hình. - Ngày 23-4,CQĐTcủa VKSND Tối cao đã làm việc với các ông Tuyên, Sơn về cùng nội dung trên. - Ngày 19-7, đoàn giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức (thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…) đã làm việc với năm người dân để chuẩn bị cho việc giám sát vụ án này tại Tuyên Quang vào tháng 8-2015. Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nên vào cuộc Trong vụ án này, nếu có oan sai thì phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Nếu có những dấu hiệu về việc năm người dân tỉnh Tuyên Quang bị bắt, bị tạm giữ không có lệnh, lấy cung vào ban đêm, tức là việc thực hiện quy trình tố tụng sai thì người đứng đầu nhóm điều tra phải chịu trách nhiệm trước tiên, sau đó là đến những cán bộ thực hiện. Để thúc đẩy giải quyết nhanh chóng và hiệu quả hơn vụ việc này, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tuyên Quang nên vào cuộc vì ĐBQH tại tỉnh là người đại diện cao nhất cho dân, có đầy đủ quyền lực và kinh nghiệm để liên hệ với ai để giải quyết. Theo tôi, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nên báo cáo ngay với bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng VKSND Tối cao và chánh án TAND Tối cao. Những vị lãnh đạo này sẽ chỉ đạo vào cuộc nhanh hơn. Nếu đã có những đoàn công tác của Bộ Công an, VKSND Tối cao làm việc với địa phương về vụ án này thì kết quả làm việc nên được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin để cử tri cả nước và cử tri Tuyên Quang được biết. ĐBQH Bùi Thị An, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ

và Môi trường của QH