Tiếp tay cho người Trung Quốc lừa đảo: Bảy năm tù

Theo hồ sơ, ở Trung Quốc, Li Shi Min nằm trong đường dây giả cơ quan công quyền gọi điện thoại lừa tiền người Việt Nam. Tháng 4-2014, qua sự sắp xếp, Minh cùng đồng hương tên Sán (chưa xác định được lai lịch) qua Việt Nam gặp Mai để thu mua thẻ ATM, cung cấp cho đồng bọn dùng lừa đảo.

Tháng 8-2014, nhóm này giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại cho bà C. thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng và nói sẽ chuyển máy cho Công an tỉnh Tây Ninh. Vài giây sau, đầu dây bên kia khẳng định bà C. đã bán CMND, họ tên cho một đối tượng vận chuyển ma túy, hằng tháng chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản của bà.

Nhóm này cho rằng đã điều tra về đường dây mà bà C. tham gia, có chứng cứ cho thấy bà này được chia tiền. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà C. phải chuyển tiền vào “tài khoản của cảnh sát” để xác minh, nếu không phạm tội sẽ được trả lại lập tức. Tin lời, bà C. đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người mở tại Techcombank theo yêu cầu của “cán bộ điều tra”. Số tiền này bị nhóm lừa đảo rút ra ngay sau đó.

Công an xác định số tài khoản này cũng được nhiều nạn nhân chuyển vào hơn nửa tỉ đồng. Mở rộng điều tra, công an phát hiện Mai ở An Giang làm đầu mối thu mua hơn 90 thẻ ATM cung cấp cho Li Shi Min với giá 1-3 triệu đồng mỗi thẻ.