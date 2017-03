Tiếp tục điều tra vụ người nước ngoài giết bạn ở khách sạn

Qua phần xét hỏi, nhận thấy lời khai của bị cáo tại tòa và hồ sơ có sự bất nhất, mâu thuẫn, HĐXX quyết định hoãn và trả hồ sơ cho VKS tiếp tục làm rõ. Cụ thể, Chuah Chow Fay cho rằng không cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân, cáo trạng quy chụp hành vi cho bị cáo.



Bị cáo tại phiên xử.

Trước đó, TAND TP cũng từng trả hồ sơ làm rõ cơ chế hình thành vết thương. Tuy nhiên, việc thực nghiệm lại hiện trường phải dừng lại, không hoàn tất được do Chuah Chow Fay không nhớ cụ thể, chi tiết hành vi gây án.

Cạnh đó, VKS nhận thấy vụ án xảy ra chỉ có hai người, không có nhân chứng, nạn nhân đã chết. Lời khai nhận tội, hung khí do bị can mô tả và kết quả giám định pháp y phù hợp... Bị can không phản cung, không mâu thuẫn với kết quả điều tra. Vì thế viện nhận thấy đủ căn cứ truy tố Chuah Chow Fay về tội giết người mang tính côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS có khung hình phạt 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Theo hồ sơ, năm 2012 Chuah Chow Fay bị TAND TP.HCM tuyên phạt ba năm tù về tội lưu hành các giấy tờ có giá giả khác. Chuah Chow Fay thi hành án đến 30-8-2013 được đặc xá và ở lại Việt Nam



Chiều 21-5-2015, Chuah Chow Fay đến khách sạn VL trên đường Trần Phú (phường 7, quận 5) để thăm một người bạn là ông Kwork Alexk (SN 1970, quốc tịch Mỹ) đang thuê phòng lưu trú tại đây.

Theo Chuah Chow Fay khai, trong lúc trò chuyện, ông Kwork Alexk có hỏi mượn tiền để mua vé may bay về Mỹ.



Do Chuah Chow Fay không cho mượn nên hai bên phát sinh cự cãi và xô xát. Trong lúc giằng co, ông Kwork Alexk chụp một con dao rọc giấy trên bàn tấn công nhưng Chuah Chow Fay giật được, quay lại đâm khiến ông Kwork Alexk gục tại chỗ.



Lúc này bên ngoài phòng tiếp tân có gõ cửa và hỏi "Có chuyện gì ở bên trong", Chuah Chow Fay trả lời vọng ra không có gì. Sau đó Chuah Chow Fay nhanh chóng thay quần áo dính máu và giả giọng gọi xuống tiếp tân "Cho bạn tôi xuống đi, không có chuyện gì hết.". Rồi Chuah Chow Fay rời khỏi khách sạn và đón xe bỏ trốn, vứt con dao gây án.



Thấy Chuah Chow Fay ra khỏi khách sạn trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi và hốt hoảng nên nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông Kwork Alexk nằm tử vong trong vũng máu.



Đến chiều tối hôm sau, Chuah Chow Fay đến trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia thì bị phát hiện và bắt khẩn cấp.