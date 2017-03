Tiêu thụ xe gian, thủ thẻ báo chí giả để xin tha phạt

HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xem xét thấu đáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đồng thời cũng như công tố đề nghị bị cáo bỏ trốn làm việc giải quyết án thêm phức tạp kéo dài nên xử nghiêm.

Theo hồ sơ, An là đối tượng cuối cùng trong đường dây Phan Thế Hùng và Trương Thanh Phong tiêu thụ xe ô tô do người khác làm giả giấy tờ và lừa đảo mà có. An đã giúp cho Hùng và Phong bán hai xe có nguồn gốc phạm tội để được hưởng lợi bất chính 25 triệu đồng.



Bị cáo An trong lúc toà nghị án

Năm 2011, Hùng "đen" (không rõ lai lịch) dùng giấy chứng minh nhân dân giả đến Công ty Hoa Thiên Lý thuê xe ô tô (trị giá 753 triệu đồng) rồi bỏ trốn. Sau đó, Hùng “đen” cấu kết với một số đối tượng rao bán xe lừa đảo này. Dù biết đó là tài sản do phạm tội mà có nhưng An vẫn giúp sức cho Phan Thế Hùng mua xe này với giá 200 triệu đồng.

Sau đó, Hùng bán lại cho một người khác ở Hải Phòng 400 triệu đồng. Ngoài ra, An còn giúp Hùng mua một xe ô tô khác từ Phong với giá 200 triệu sau khi cắt định vị xe. Trong hai vụ này, Hùng cho An 25 triệu đồng. Tháng 11-2013, An bị công an khởi tố và tạm giam nhưng lại bỏ trốn đến 3-2014 bị bắt theo lệnh truy nã.

Còn tháng 4-2014, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Phan Thế Hùng 7 năm 6 tháng tù về hai tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trương Thanh Phong 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong quá trình thu giữ vật chứng, ngoài số tiền 25 triệu đồng, công an còn thu giữ một thẻ cộng tác báo chí của Văn phòng Đại diện Báo Văn Nghệ tại Hà Tĩnh cấp cho Nguyễn Tiến An. Kết quả giám định cho thấy, thẻ này là giả mạo. An khai nhận làm giả thẻ này để trong lúc chạy xe nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra sẽ trình thẻ xin tha. Nhưng do sợ cảnh sát phát hiện nên không sử dụng mà cất ở nhà vì vậy chưa sử dụng lần nào. Do không xác minh được An sử dụng thẻ cộng tác viên báo chí với mục đích trái pháp luật nên chưa đủ căn cứ khởi tố đối với An về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.