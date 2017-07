Tình tiết mới vụ tông chết người đi bộ ở Sóc Trăng

Sáng nay (13-7), Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành dựng lại hiện trường vụ xe máy tông chết người đi bộ mà Công an huyện Mỹ Xuyên tỉnh này từng không khởi tố vụ án.





Có mặt tại hiện trường, nhiều nhân chứng là người dân địa phương xác nhận công an đã dựng lại hiện trường với một số tình tiết mới, đúng với thực tế vụ việc hơn trước đây. Trong đó, đặc biệt là tình tiết xác nạn nhân nằm ở giữa xe khách đang đỗ, khác hoàn toàn với kết luận trước đây của Công an huyện Mỹ Xuyên, xác nạn nhân nằm ở phía trước đầu xe, bên ngoài xe khách đang đỗ. Đồng thời, với nhiều nhân chứng từng chứng kiến vụ việc, cán bộ điều tra đã ghi nhận thêm nhiều tình tiết mới.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 6-12-2016, một vụ tai nạn xe máy tông chết người đi bộ xảy ra tại ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Nạn nhân là ông Lưu Kiến Thức, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trang. Người chạy xe máy tông chết ông Thức là Mai Hoàng Duy Hậu, 30 tuổi.

Ngày 10-3, Công an huyện Mỹ Xuyên có thông báo gửi gia đình nạn nhân Thức báo việc không khởi tố vụ án do hành vi của đối tượng không cấu thành tội phạm. Sau đó, gia đình nạn nhân khiếu nại và được trả lời lý do không khởi tố là vì lỗi hoàn toàn ở ông Thức, người đi bộ.

Cụ thể, Công an huyện Mỹ Xuyên kết luận do ông Thức đã đi bộ qua đường trước đầu xe khách đang đỗ, khuất tầm nhìn của ông Hậu đang chạy xe máy từ hướng đuôi xe khách tới. Kết quả xác minh của Công an huyện Mỹ Xuyên thể hiện xác nạn nhân Thức nằm ở phía trước đầu xe khách đang đỗ.

Gia đình nạn nhân đã tự đi tìm sự thật từ các nhân chứng và tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng. Tháng 5-2017, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo công an tỉnh quan tâm và rà soát lại vụ tai nạn này.

Ngày 6-6, Đại tá Thái Văn Đợi, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Mỹ Xuyên, rút toàn bộ hồ sơ về công an tỉnh giải quyết lại.