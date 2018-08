Toà án Mỹ triệu tập ông Chiêm Quốc Thái giải quyết ly hôn

Theo thông tin nhận được, Toà Thượng thẩm CALIFORNIA, quận ORANGE tại Mỹ vừa ra thông báo tống đạt các đương sự về phiên toà xét xử vụ án hôn nhân giữa nguyên đơn ông THAI QUOC CHIEM (tức ông Chiêm Quốc Thái, sinh năm 1971, ngụ quận 1, TPHCM) với bị đơn bà HONG NGOC THUY VU (Vũ Thụy Hồng Ngọc, sinh năm 1978). Theo đó, toà này quyết định mở phiên xử vào sáng ngày 10-12-2018 tại trụ sở.

Kèm theo đó, toà án Mỹ cũng yêu cầu các bên bị triệu tập phải gửi các thông tin liên quan đến vụ án này trước khi toà mở phiên xử. Cụ thể gồm thông tin về cá nhân; chăm sóc con như thăm nuôi con, bảo trợ trẻ em; quan hệ vợ chồng, bạn tình; thẩm tra tài sản, chi phí luật sư...

Cũng trong hôm nay 20-8, VKS TP.HCM cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ, yêu cầu công an điều tra lại vụ bác sĩ Thái bị bà Ngọc thuê người chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 28-3.

Nguyên nhân là do còn nhiều vấn đề mấu chốt của vụ án chưa được làm rõ. Trước đó, sau 4 tháng điều tra, công an đã khởi tố và đề nghị truy tố 6 bị can về tội cố ý gây thương tích gồm: bà Ngọc, Phan Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1981; Giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TPHCM); Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Theo công an, bà Ngọc được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Còn Thanh có nhiệm vụ chính là nhận hợp đồng đòi nợ thuê kèm theo các hợp đồng theo dõi các cặp vợ chồng ngoại tình.



Bà Ngọc và ông Thái, ảnh internet

Sáng 25-3, Thanh tập hợp đàn em vào phòng họp công ty, thông báo mới nhận hợp đồng chém bác sĩ Thái đồng thời cung cấp hình ảnh, ô tô ông Thái để nhận dạng. Phong tự nhận làm phó giám đốc công ty Vệ sĩ S.T., Tuấn và Ngôn là nhân viên nhưng theo công an trong danh sách công ty này không có tên những người này.

Chiều 25-3, sau khi nhận lệnh, Phong đã chạy xe máy đến Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ theo dõi nhưng không thấy ông Thái. Đến tối 28-3, ông Thái đi ăn cùng nhóm bạn thì bị nhóm này theo dõi, phát hiện và lên kế hoạch chém. Sau khi ông Thái vừa rời khỏi một quán ăn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm này chém vào vai ông, gây thương tích 5%.

Sáng hôm sau, sau khi nghe báo cáo vụ truy sát, Thanh yêu cầu cấp dưới chi 150 triệu đồng trả tiền cho các đối tượng tham gia chém ông Thái. Qua điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Thanh cùng 4 đồng phạm. Nhóm này khai nhận được bà Ngọc thuê chém ông Thái với giá 1 tỉ đồng.

Bà Ngọc đưa trước cho Thanh 500 triệu đồng và việc giao nhận tiền diễn ra tại nhà bác sĩ Trần Hoa Sen (quận 10, TPHCM). Bà Ngọc bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp vào ngày 28-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh rời khỏi Việt Nam.



Được biết trước đó, ông Thái và bà Ngọc cùng đưa nhau ra TAND quận 1, TP.HCM giải quyết vụ án ly hôn. Sau đó, vụ án được chuyển lên TAND TP.giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết gần đây, ông Thái có yêu cầu tạm đình chỉ vụ án vì đã có phán quyết của toà án Mỹ...