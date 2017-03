Tòa: Cả ba bị cáo đều phạm tội

Nguồn cơn vụ án dùng nhục hình Ngày 6-7-2013, người dân phát hiện anh xe ôm Lý Văn Dũng nằm chết trên một con lộ nông thôn vắng vẻ thuộc ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân II, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Ngày 9-7-2013, Công an tỉnh Sóc Trăng thành lập ban chuyên án để điều tra, phá án. Trong một tuần phá án, ban chuyên án đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy thanh niên nghi là hung thủ giết anh Dũng gồm: Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Trần Văn Đở, Trần Hol, Trần Cua, Khâu Sóc và Nguyễn Thị Bé Diễm. Cơ quan điều tra cho rằng Trần Văn Đở và Diễm yêu nhau, đang sống như vợ chồng. Do anh Dũng chở Diễm đi bán dâm bị Đở phát hiện nên rủ theo nhóm bạn phục kích giết chết anh Dũng để trả thù tình. Cuối năm 2013, khi vụ án sắp kết thúc điều tra, Lê Thị Mỹ Duyên và Phan Thị Kim Xuyến ra đầu thú và nhận cả hai là hung thủ giết chết anh Dũng. Sau đó, Xuyến bị kết án 12 năm tù, Duyên do chưa đủ tuổi nên đưa cải tạo. Sau khi hai hung thủ đầu thú, bảy thanh niên được minh oan, được bồi thường gần 500 triệu đồng. Họ đồng loạt tố cáo đã bị dùng nhục hình nên mới nhận tội. Từ đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án dùng nhục hình.