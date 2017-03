Tòa Đắk Lắk kiến nghị tòa cấp cao hủy bản án của chính mình

Điều đáng nói là theo TAND tỉnh Đắk Lắk, với những chứng cứ có trong hồ sơ thì bị cáo Lê Viết Hùng có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104BLHS (có khung hình phạt từ 5 năm đến 15 năm tù).

Bởi ông Thâu mới bị tình nghi là trộm sắt và đang trong tình trạng say rượu, không hề có ý định bỏ trốn, ngay cả khi bị đánh ông Thâu cũng không hề phản ứng gì. Động cơ đánh người của bị cáo Hùng không vì lợi ích xã hội, thay vì cho ông Thâu ghi lời khai thì bị cáo lại tùy tiện đánh người nên đây không thể được coi là làm chết người trong khi thi hành công vụ được.

Tuy nhiên, theo tòa Đắk Lắk do giới hạn của việc xét xử nên HĐXX đã chấp nhận đề nghị của VKS tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù, đồng thời kiến nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xem xét hủy bản án này.



Tại tòa bị cáo Lê Viết Hùng đã xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: NGÂN NGA

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, hơn 12 giờ đêm 3-7-2014, do nghi ngờ ông Nguyễn Hữu Thâu trộm sắt, Lê Viết Hùng, công an viên xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), bắt ông về trụ sở thôn. Hùng gọi báo cho trưởng công an xã và được trưởng công an chỉ đạo chỉ lập biên bản sự việc, ghi lời khai người biết việc, lời khai ông Thâu, tạm giữ phương tiện rồi cho ông Thâu về. Tuy nhiên, Hùng đã neo giữ ông Thâu lấy lời khai và đánh đập, đến sáng thì ông Thâu hôn mê sâu và tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, vật tác động thuộc loại cứng, tày, diện rộng, nồng độ rượu trong máu nạn nhân là 4,30 mmol/lít.

Ban đầu Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố Hùng về tội giết người, sau đó chuyển sang tội danh làm chết người trong khi thi hành công vụ và chuyển vụ án về cơ quan tố tụng huyện Krông Năng điều tra, truy tố theo thẩm quyền. TAND huyện này nhận định bị can có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người) nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng VKS vẫn bảo lưu quan điểm. Do giới hạn xét xử, TAND huyện Krông Năng vẫn xử Hùng tội làm chết người trong khi thi hành công vụ và phạt bị cáo ba năm tù.

Sau đó gia đình phía bị hại đã kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm xử bị cáo ở tội giết người.