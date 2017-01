Tòa dừng xử để nhờ công an dẫn giải nhân chứng đến

8 giờ sáng nay 20-1, TAND thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sau khi đưa vụ án Đặng Văn Hải bị truy tố tội cố ý gây thương tích ra xét xử sơ thẩm lần hai sau khi TAND tỉnh Đồng Tháp hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Vụ án đáng chú ý ở chỗ Hải liên tục kêu oan, còn hai nhân chứng nữ từng có lời khai cho rằng Hải là người gây án thì chưa từng xuất hiện tại các phiên toà trước đó.

Tại phiên toà sáng nay, hai nhân chứng nữ này tiếp tục không đến toà dù đã được triệu tập hợp lệ. Do đó, HĐXX TAND huyện Hồng Ngự do thẩm phán Nguyễn Thành Trung làm chủ toạ đã quyết định dừng phiên toà để triệu tập hai nhân chứng nữ này và một nhân chứng khác đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án nhưng cũng chưa từng xuất hiện tại toà. Việc dẫn giải nhân chứng do Công an thị xã Hồng Ngự thực hiện.

Đến 9 giờ 30 sáng nay, chưa nhân chứng nữ nào được dẫn giải đến toà.



Bị cáo kêu oan Đặng Văn Hải tại TAND thị xã Hồng Ngự sáng nay 20-1

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 22 giờ ngày 27-1-2016, Hải cùng ba người bạn đến quán uống bia. Lúc này tại quán đang có nhiều bàn nhậu khác. Một người nói lời khó nghe với Hải, Hải cự lại: “Giang hồ Hồng Ngự tao đánh ba đứa như mày!”, sau đó hai bên xảy ra ẩu đả.

Cáo trạng lần một xác định Hải đã túm lấy cổ áo của Nguyễn Minh Trực, đấm vào vùng mặt và dùng vỏ chai bia đánh từ trên xuống trúng vùng đầu của Trực gây tỉ lệ thương tật 10%.

Ngay hôm sau, Trực có đơn yêu cầu giám định tỉ lệ thương tích và xử lý hình sự Hải.

Suốt quá trình điều tra và tại các phiên tòa sau đó, Hải liên tục kêu oan. Hải cho mình rằng không đánh Trực, cũng không dùng chai bia đập xuống đầu Trực. Ai là người gây ra thương tích cho Trực thì Hải không biết.

Hai nhân chứng nữ có lời khai tại CQĐT rằng tận mắt nhìn thấy Hải dùng chai bia đánh vào đầu Trực. Trong khi đó, nhân chứng Nguyễn Văn Tý (người nhậu chung bàn với Trực) trình bày trước toà sơ thẩm lần 1 rằng hoàn toàn không nhìn thấy Hải đánh Trực. Chủ quán nhậu cho biết anh có thấy cự cãi nhưng không thấy Hải đánh Trực, còn hai người nữ nhân chứng đã ra về trước khi xảy ra sự việc ồn ào rất lâu.



Luật sư Ngô Trọng Hoàng, bào chữa cho Hải

Tuy nhiên, HĐXX TAND thị xã Hồng Ngự vẫn phạt Hải một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bản án này đã bị TAND tỉnh Đồng Tháp huỷ vì có nhiều vi phạm tố tụng. Lời khai của Hải và hai nhân chứng nữ mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm lại không cho họ đối chất. Trực khai ngoài Hải ra còn có một thanh niên nữa cũng đánh Trực, Trực có chụp ảnh và cung cấp hình ảnh nhưng công an lại không làm rõ người này là ai để làm rõ thương tích của Trực là do bao nhiêu người đánh.

Ngoài ra, biên bản nhận dạng của hai nhân chứng nữ không có kiểm sát viên chứng kiến ký tên suốt quá trình tố tụng sơ thẩm. Nhưng khi hồ sơ kháng cáo được chuyển lên cấp phúc thẩm thì lại xuất hiện chữ ký của kiểm sát viên trong biên bản…

Cáo trạng lần hai tiếp tục truy tố Hải dùng chai bia đánh vào đầu nạn nhân gây tỉ lệ thương tật 10%.