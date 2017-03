Tòa được xử tội nặng hơn tội VKS truy tố?

Hãy cho tòa tự quyết định tội danh Lúc còn là chánh án TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), tôi từng tuyên một bị cáo không phạm tội dù rõ mười mươi bị cáo này phạm tội khác nặng hơn. Chuyện là bị cáo này tới tiệm gas mua bình gas. Lúc đó không có chủ quán, chỉ có cháu bé tám tuổi, con của chủ quán. Bị cáo nói: “Chú lấy bình gas nhé”. Cháu bé nói chờ mẹ về nhưng bị cáo vẫn lấy bình gas ra xe. Bị cáo lên xe chạy, cháu bé kéo xe lại thì bị cáo đạp cháu bé ngã xuống rồi chở bình gas đi. VKS truy tố bị cáo này tội cưỡng đoạt tài sản nhưng tôi cho rằng đầu tiên bị cáo có dấu hiệu phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển hóa thành tội cướp tài sản do dùng vũ lực. Tôi trả hồ sơ nhiều lần nhưng VKS không chịu. Khi ra tòa, dựa trên lời khai và chứng cứ có trong hồ sơ, HĐXX đã tuyên bị cáo không phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong bản án, HĐXX vẫn kiến nghị tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm để VKS truy tố bị cáo về tội cướp tài sản. VKS cũng kháng nghị đề nghị xử bị cáo theo hướng phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Tòa phúc thẩm hủy án, sau đó VKS tỉnh đã truy tố bị cáo về tội cướp tài sản và tòa cũng xử tội này. Vụ khác, một người dùng dao đâm vào vai nạn nhân rồi lại rút ra tiếp tục đâm vào cột sống của nạn nhân, do mũi dao gãy nên nạn nhân thoát chết (tỉ lệ thương tật là 25%). Thủ phạm chỉ bị VKS truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS. Tôi cho rằng người này có dấu hiệu phạm tội giết người vì ý thức là nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của anh ta. Vì thế tôi đã trả hồ sơ, yêu cầu chuyển lên cấp tỉnh để xử lý về tội giết người nhưng VKS không đồng ý. Do bị giới hạn xét xử, HĐXX đã phạt bị cáo bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời kiến nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để rút hồ sơ lên truy tố về tội giết người. Cuối cùng kiến nghị này đã được cấp phúc thẩm chấp nhận. Không phải thẩm phán nào cũng dám mạnh dạn tuyên bị cáo không phạm tội. Vì giới hạn xét xử, tòa cứ phải xử theo truy tố của VKS rồi mới kiến nghị hủy án, vô cùng mất thời gian. Hãy để tòa có thể xử tội danh, điều luật khác phù hợp với hồ sơ và diễn biến tranh luận tại phiên tòa. Có như thế mới hạn chế việc trả hồ sơ nhiều lần, cơ quan điều tra và VKS mới nâng cao được trách nhiệm. Nếu VKS không đồng ý thì vẫn có quyền kháng nghị. Luật sư PHAN NGỌC NHÀN, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk