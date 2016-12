Tòa kiến nghị khởi tố vụ án công an đã đình chỉ

Vụ này đã được công an tỉnh khởi tố vụ án để điều tra nhưng sau đó đình chỉ. Sau đó, TAND tỉnh có văn bản đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, từ năm 2007 đến 2011, Công ty CP Minh Thắng (trụ sở tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) do ông Trần Minh Thắng làm giám đốc có ký hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng Agribank gần 57 tỉ đồng để đầu tư kinh doanh taxi và vận chuyển hành khách. Tài sản thế chấp là bốn miếng đất, một cửa hàng sửa chữa và 57 xe ô tô các loại. Phía Agribank cho hay dù không được sự đồng ý của ngân hàng nhưng ngày 10-6-2011, Công ty Minh Thắng đã tự ý bán 28 chiếc xe đang thế chấp cho bên thứ ba. Ngoài ra, công ty còn bán một số xe cho các cá nhân. Sau đó, Công ty Minh Thắng có văn bản đề nghị ngân hàng cho công ty chuyển giao nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba nhưng ngân hàng có văn bản không đồng ý. Sau khi gửi đơn kiện ra TAND cấp huyện để thu hồi nợ không thành, phía ngân hàng đã gửi đơn tố cáo Công ty Minh Thắng, đề nghị Công an tỉnh BR-VT xử lý.

Tháng 4-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Minh Thắng để điều tra. Tháng 6-2015, Cơ quan CSĐT có quyết định đình chỉ vụ án vì cho rằng không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Bởi Công ty Minh Thắng vi phạm điều khoản trong hợp đồng tín dụng đã ký kết; việc bán xe của Công ty Minh Thắng, ngân hàng không đồng ý nhưng phía bên thứ ba từng trả nợ cho ngân hàng, việc giải quyết nợ giữa ngân hàng và Công ty Minh Thắng được giải quyết theo thủ tục dân sự.

Ngày 28-3-2016, TAND tỉnh BR-VT có công văn gửi VKSND tỉnh, công an tỉnh đề nghị ra quyết định phục hồi điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Trần Minh Thắng đúng theo quy định. Theo tòa, hành vi của ông Thắng có đầy đủ dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Gần đây, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh BR-VT cũng tiếp tục có văn bản báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu quan điểm như trên. Theo đó, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh nhận thấy việc đình chỉ vụ án là có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội nên đã chuyển hồ sơ đến công an tỉnh, VKS tỉnh yêu cầu phục hồi điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.