Tòa kiến nghị xem xét dấu hiệu đồng phạm

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tuyên phạt Huỳnh Văn Phúc án tù chung thân về tội giết người, một năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Tòa còn tuyên buộc Phúc bồi thường gia đình anh Nguyễn Tấn Đạt (người bị hại đã chết) 109 triệu đồng, bồi thường cho chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (người bị hại bị chém thương tật 10%) 9 triệu đồng.

Đáng chú ý, tòa đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ việc trong vụ án có đồng phạm hay không để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ, rạng sáng 25-10-2013, sau khi xem đá bóng xong, Phúc cùng anh Đạt và một người bạn đến một quán nhậu ở huyện Xuyên Mộc. Nhậu xong, Phúc và anh Đạt ngủ lại quán. Đến 6 giờ cùng ngày, anh Đạt gọi Phúc dậy. Do còn say nên Phúc chửi anh Đạt. Bực tức, anh Đạt đánh vào mặt Phúc hai cái, sau đó người làm ở quán can ngăn nên hai bên không xảy ra xô xát nữa.

Bị cáo Huỳnh Văn Phúc tại phiên tòa. Ảnh: K.LY

Đến 8 giờ, Phúc đến nhà Nguyễn Nhật Thoại Huy để cùng đi nhậu. Trong lúc chờ Huy đi vệ sinh, Phúc lấy một con dao dài 42 cm đang để sát tường nhà Huy đem cất giấu trong ô tô hiệu Toyota BKS 60K-7502 của gia đình Huy với ý định trả thù Đạt. Sau đó, Huy lái ô tô chở Phúc, rủ thêm người đến nhà bạn nhậu. Trưa nhậu xong, Phúc lại rủ cả nhóm đi nhậu tiếp.

Trên đường đi, Phúc nhờ Huy chở đến quán nhậu hồi đêm. Phúc lấy dao đã cất giấu trước đó thủ vào lưng quần rồi đi nhanh vào trong quán. Thấy anh Đạt đang đi trong quán, Phúc đi theo. Khi anh Đạt vừa ngồi xuống nói chuyện với chị Mai (người làm tại quán) thì Phúc rút dao chém một nhát vào đầu anh Đạt. Chị Mai giơ tay lên đỡ cho anh Đạt cũng bị dao chém trúng vào cẳng tay phải (tỉ lệ thương tật 10%). Phúc tiếp tục cầm dao đâm một nhát vào vùng thái dương phải khiến anh Đạt chết tại chỗ. Lưỡi dao bị tuột khỏi cán nên đã găm lại đầu nạn nhân.

Xong xuôi, Phúc quay ra cùng cả nhóm tiếp tục đi nhậu như không có chuyện gì. Ở nhà, em trai Huy gọi điện thoại hỏi Huy lấy xe chở Phúc đi đâu để Phúc chém chết người khiến công an vào tận nhà tìm. Lúc này, biết Phúc đã gây án, cả nhóm đưa Phúc đến Công an xã Bình Châu đầu thú.

Quá trình thụ lý, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ba lần mở phiên xử nhưng phải hoãn, trong đó có hai lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ việc Huy có phải đồng phạm trong vụ án hay không. Tuy nhiên, cả hai lần tòa yêu cầu này đều không được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh làm rõ.

Tại phiên tòa ngày 7-7, Phúc khai đã kể Huy nghe về mâu thuẫn với Đạt, Huy là người đưa dao cho Phúc. Tuy nhiên, Huy phủ nhận điều này. Luật sư bảo vệ cho người bị hại cũng tiếp tục yêu cầu tòa trả hồ sơ trong khi đại diện VKS tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố.

HĐXX nhận thấy lời khai của Phúc là có cơ sở. Vì vậy, tòa tuyên Phúc phạm các tội như cáo trạng truy tố nhưng kiến nghị như trên.