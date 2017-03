Tòa lại bác đơn kiện vụ ngộ độc bánh mì

Lẽ phải, công lý thuộc về người dân Như tôi đã phân tích ở số báo trước, vấn đề là cách đánh giá chứng cứ nên mỗi HĐXX khác nhau có thể thay đổi nhận định, lập luận của mình. Chẳng hạn tại phiên tòa trước, tòa cho rằng nghĩa vụ cung cấp hóa đơn mua bánh mì là của nguyên đơn. Nhưng sau khi thấy báo chí lên tiếng cho đây là một đòi hỏi vô lý thì tại phiên tòa này HĐXX đã khẳng định lại nghĩa vụ đó là của chủ tiệm bánh. Phiên tòa này HĐXX lại bác yêu cầu khởi kiện vì không có chứng cứ thể hiện bệnh nhân có bệnh phẩm giống vi khuẩn trong bánh mì của tiệm Minh Tuyến (tức bánh mì nhiễm khuẩn không là nguyên nhân gây ngộ độc). Trong khi tòa quên rằng có một kết luận rất quan trọng của cơ quan y tế sau khi họ lấy mẫu bánh mì đi xét nghiệm. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre đã xác định mẫu trong thịt heo, patê gan, chả lụa lấy từ tiệm Minh Tuyến ngày 24-5-2013 đều nhiễm vi khuẩn E. Coli và Coliform. Từ đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh) đã kết luận từ ngày 22 đến 24-5-2013 đã có 173 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt nhiễm khuẩn của tiệm Minh Tuyến. Kết luận này có nghĩa việc ăn bánh mì của tiệm Minh Tuyến là nguyên nhân trực tiếp gây ra ngộ độc cho 173 người (trong đó có 22 nguyên đơn), nó ngược với nhận định của tòa. Như vậy, nếu tòa cho rằng không có kết luận của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền khẳng định nguyên nhân ngộ độc là do ăn bánh mì, là cách đánh giá chưa đầy đủ, chưa khách quan. Tòa có thể dựa vào kết luận trên là chứng cứ quan trọng và dùng lời khai của các nhân chứng chính (những người bị ngộ độc) để bổ sung và đưa ra nhận định chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Cuối cùng, tôi khẳng định lại rằng theo cá nhân tôi, trong những vụ kiện này lẽ phải, công lý đã thuộc về người dân. Nhưng nguyên tắc là cơ quan tố tụng hoạt động độc lập, dựa trên đánh giá riêng của mình. Cho nên khi những phản ánh đúng đắn của báo chí, chuyên gia tố tụng mà không làm thay đổi được nhận thức của HĐXX cấp sơ thẩm thì người dân cần kiên trì kháng cáo để được cấp tòa phúc thẩm đánh giá lại sự việc. Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM T.TÙNG ghi