Tòa phúc thẩm vẫn chưa thể tuyên án

Lý do: Cần phải có thêm thời gian để tòa đi xác minh từ phía cơ quan điều tra về việc vụ án có dấu hiệu hình sự hay không, sau đó tòa mới thông báo khi nào mở lại phiên tòa. (Trước đó, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 25-5, sau khi luật sư tranh luận xong, HĐXX đã hoãn phiên tòa vì đại diện VKS đề nghị đợi đến ngày 1-6 mới phát biểu quan điểm…).

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, theo đơn kiện của ông Th. nộp tại TAND quận 12, năm 2010, bà Trần Thị Tuyết vay vợ chồng ông hơn 450 triệu đồng (thời hạn hai tháng) nhưng bà Tuyết đã không trả bất cứ đồng nào.

Tháng 10-2014, tại phiên xử sơ thẩm của TAND quận 12, bà Tuyết vừa khóc vừa nói: “Tôi chỉ vay vợ ông Th. 175 triệu đồng rồi cho bà B. làm cùng công ty tôi mượn. Hôm đó tôi đến nhà ông Th. xin khất nợ thì bị ông ấy giữ, ép viết hai giấy nợ, một giấy hơn 450 triệu đồng, một giấy hơn 300 triệu đồng. Ông ấy dọa nếu tôi không viết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình tôi”.

Bà Tuyết kể bà xin đi vệ sinh để gọi điện thoại cho ông G. (một người quen làm ngành công an) để cầu cứu và được ông G. hướng dẫn tố giác ra Công an phường Trung Mỹ Tây. Vì muốn thoát khỏi nhà ông Th., bà đành viết giấy nợ rồi tới công an phường tố giác. Biết bà tố giác, ông Th. đã bỏ tờ giấy nợ ghi số tiền 300 triệu đồng, chỉ giữ tờ giấy nợ ghi số tiền hơn 450 triệu đồng...

Từ đó bà Tuyết đã yêu cầu tòa hoãn xử để triệu tập, lấy lời khai của bà B. (với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) và ông G. (với tư cách người làm chứng) để cho thấy bà bị “ép viết giấy nợ”.

Khi tòa hỏi, ông Th. lúc thì nói đưa cho bà Tuyết hơn 450 triệu đồng ngay sau khi ký hợp đồng vay, lúc lại khai cộng các giấy nợ trước đó thành hợp đồng chốt nợ. Lúc khác ông Th. bảo vợ ông đưa 1-2 lần, ông đưa 3-4 lần, ông không nhớ rõ mình cho bà Tuyết vay bao nhiêu, vợ ông cho vay bao nhiêu...

Luật sư của bà Tuyết yêu cầu tòa tạm đình chỉ vụ án để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật của ông Th. Ông Th. phản ứng: “Nếu thấy tôi sai thì cứ làm việc với công an. Tôi rất bức xúc vì đã cho vay lại còn bị tố giác, đừng có vu khống ngược lại tôi”.

Theo TAND quận 12, việc bà Tuyết yêu cầu hoãn xử để triệu tập ông G. với tư cách người làm chứng là không có căn cứ bởi ông G. không trực tiếp chứng kiến giao dịch giữa bà Tuyết với vợ chồng ông Th. Cuối cùng, tòa đã buộc bà Tuyết phải trả nợ cho vợ chồng ông Th. hơn 620 triệu đồng (cả gốc và lãi). Sau đó bà Trần Thị Tuyết kháng cáo và yêu cầu cấp phúc thẩm hủy án.

