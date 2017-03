Tòa thụ lý vụ giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An bị kiện

(PLO)- Sáng 12-12, TAND TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã thụ lý vụ Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ thương mại Anh Đức (TP Vinh, Nghệ An) kiện bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, yêu cầu hủy bỏ văn bản thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 01.