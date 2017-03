Tòa vẫn kết án vụ cưa gỗ khô trong rừng

Kiểm sát viên bị tố gợi ý hối lộ Tại tòa, bị cáo Lê Quốc Khánh và Nguyễn Văn Bảy tố cáo kiểm sát viên (KSV, người giữ quyền công tố tại tòa) đã nhận tiền của mình để cho hưởng án treo. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra phiên tòa, KSV đã chủ động gọi điện thoại và mang tiền đến nhà bị cáo để trả lại. Tòa hỏi bị cáo có bằng chứng gì không, có biết số điện thoại của KSV không. Bị cáo Bảy lập tức lấy điện thoại gọi vào số máy của KSV. Vị KSV lý giải số điện thoại cá nhân thì ai có số cũng gọi được. Trước tình huống này, luật sư đề nghị tòa hoãn để thay đổi KSV cho khách quan. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng tòa đang xử các bị cáo trộm cắp tài sản nên nội dung này không ảnh hưởng gì tới vụ án. Trong giờ nghị án, KSV khẳng định với PV không có chuyện nhận hối lộ. Cán bộ tòa và công an gom báo dân đang đọc Trong lúc chờ tòa xét xử, người dân tranh thủ đọc bài báo “Cưa gỗ khô trong rừng, bị xử tội trộm cắp” mà Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải thì bị cán bộ TAND huyện Đắk Hà và công an gom lại mà không trả.

Công an và cán bộ tòa đang đi gom bài báo phôtô đăng về vụ án mà dân đang đọc. Ảnh: NGÂN NGA “Tôi đang đọc bài báo phôtô viết về chồng mình thì bị công an lấy và không trả lại. Chị dâu tôi đã giấu sau lưng nhưng vẫn bị tịch thu, không cho đọc” - chị Hoàng Thị Hồng Thụy (vợ bị cáo Nguyễn Ngọc Bình) nói. Theo quan sát của PV, có rất nhiều người dân đang xem bài báo thì bị tịch thu. Trả lời câu hỏi vì sao lại đi tịch thu bài báo, cán bộ tòa nói: “Tôi thấy người dân cầm nhiều tờ giấy, không biết là nội dung gì nên tôi mượn để trình cho HĐXX xem ghi nội dung gì”. Nhưng chủ tọa khẳng định không có chuyện chỉ đạo cán bộ tòa thu gom báo mà tất cả là do bên phía công an làm. Còn trưởng Công an huyện Đắk Hà thì nói: “Anh em tò mò không biết là cái gì nên mới mượn đọc xem cho biết, tôi cũng mượn một tờ đọc rồi đây. Và cũng không có chuyện cấm các tiệm phôtô bài báo”.