Tòa, Viện Cấp cao đang xem xét giám đốc thẩm

VKSND Cấp cao tại TP.HCM vừa có văn bản thông báo cho bà Nguyễn Thị Bích (mẹ của bị án Trần Thị Diễm My, nguyên thư ký tòa án của TAND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết cơ quan này đã nhận được hồ sơ đề nghị giám đốc thẩm của bà. Trước đó ngày 20-9, chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu cũng đã thông báo cho bà Bích biết TAND tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án lên TAND Cấp cao tại TP.HCM theo yêu cầu của tòa này.

Theo đơn của bà Bích, việc hai cấp tòa tỉnh Bạc Liêu kết án My về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là oan và có dấu hiệu sót người, lọt tội, bởi lẽ My chỉ nhận tiền giúp Thẩm phán H., nếu phạm tội nhận hối lộ thì bà H. là chủ mưu.

Người bị hại trong vụ án là bà Lê Thị Thu Ba cũng có đơn xin giám đốc thẩm kêu oan cho bị án My vì cho rằng My không lừa đảo, bà cũng không bị My lừa.

Như đã phản ánh, kết luận điều tra của Cục Điều tra VKSND Tối cao thể hiện trong khi giải quyết một vụ án dân sự, bà Ba (nguyên đơn) gửi cho Diễm My, thư ký tòa án, phong bì 1 triệu đồng, Thẩm phán H. 2 triệu đồng. Bà H. nói: “Luật sư không làm được gì mà 8-9 triệu, còn tao là thẩm phán giải quyết, cho tao có 2 triệu, tao ghét tao xử cho thua luôn, đồ không biết điều”.

Khi bà Ba ngỏ ý đưa tiếp 5 triệu đồng thì My nói cứ liên hệ trực tiếp với Thẩm phán H. Bà Ba hẹn gặp đưa tiền thì bà H. không đến mà nhắn tin cho My qua Facebook nhờ My đi lấy giùm. Khi My nhận phong bì bên ngoài ghi “TBA gửi H.” thì bị công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra My thừa nhận và nộp lại toàn bộ 8 triệu đồng. Thẩm phán H. chỉ thừa nhận có đọc tin từ số máy của bà Ba với nội dung: “Chị gửi quà cho em ở nơi My”, không thừa nhận nội dung tin nhắn khác bà Ba gửi cho mình và tin nhắn trên Facebook mình nhờ My đi lấy tiền.

My bị khởi tố về tội nhận hối lộ, VKSND TP Bạc Liêu ra cáo trạng truy tố cùng tội danh. Đến tháng 9-2015, TAND TP Bạc Liêu xử sơ thẩm tuyên phạt My sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thẩm phán H. được xác định là nhân chứng.

My kháng cáo kêu oan. Bà Ba cũng kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm tuyên bố My không phạm tội lừa đảo. Tháng 12-2015, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên y án sơ thẩm. Sau khi My phải đi chấp hành án, mẹ ruột là bà Bích tiếp tục đệ đơn lên các cấp kêu oan cho con.