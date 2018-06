Toà xử kín vụ Giám đốc Sở bị vu khống có đúng luật?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Vũ Phi Long (nguyên Phó Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM) cho biết theo Điều 25 BLTTHS 2015 quy định:

“Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”.

Do đó bị hại là ông Hồ Phước Thành (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai) có đơn xin xét xử vắng mặt và TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án ra xét xử kín là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi tại phiên toà, có thể có những vấn đề được nêu ra sẽ liên quan đến vấn đề đời tư, danh dự nhân phẩm của bị hại.



TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án ra xét xử kín

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Dương Văn Trang (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Võ Ngọc Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) có công văn gửi Tổng cục An ninh Bộ Công an và Công an tỉnh về vụ việc trên.