Tội phạm Đài Loan sang Việt Nam giả danh công an lừa đảo

Hai đồng phạm cũng được tòa giảm án, cụ thể Trần Thị Mỹ Thanh từ hai năm còn một năm tù và Nguyễn Thanh Luân từ hai năm tù còn một năm án treo.

Quyết định giảm án do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX phúc thẩm ghi nhận.

Bị cáo Lin Chin Sheng (người đứng trước micro) và hai đồng phạm đang nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, Lin Chin Sheng đã từng có tiền án tại Đài Loan về tội danh cho vay nặng lãi và trộm cướp có súng. Ngay 6-1-2014, Lin Chin Sheng nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm đầu mối thu mua tài khoản và thẻ ghi nợ quốc tế cung cấp cho đồng bọn làm phương tiện lừa đảo. Cuối tháng 3-2014, Lin Chin Sheng gặp và mua thẻ từ Luân, Thanh và chuyển thông tin hai tài khoản, thẻ ghi nợ quốc tế cho đồng bọn, được hưởng 28 triệu đồng.

Ngày 8-4-2014, bằng thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông được cài đặt sẵn, nhóm đối tượng lừa đảo do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu gọi vào số điện thoại bàn của nhà bà VTH (ngụ đường Hồng Bàng, quận 6). Một người tự xưng là Công an TP Hà Nội thông báo bà H. liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế. Và yêu cầu bà chuyển 110 triệu đồng vào một tài khoản mở tại Ngân hàng Sacombank (một trong hai tài khoản Lin Chin Sheng đã mua). Đồng thời cam kết sẽ trả lại sau khi giám định xong để xác định nguồn tiền có phi pháp hay không. Bà H. không biết đây là thủ đoạn lừa đảo nên đã chuyển tiền theo yêu cầu. Khi không thấy tiền được trả lại, bà H. biết mình bị lừa, đến cơ quan công an trình báo.

Do tài khoản được phong tỏa sớm nên đồng bọn của Lin Chin Sheng chỉ kịp rút 15 triệu đồng. Ngoài ra, từ dịch vụ tin nhắn báo số dư tài khoản của ngân hàng, Thanh biết có 110 triệu đồng chuyển vào tài khoản của mình nên cũng đến ngân hàng rút 10 triệu đồng về nhà cất. Các cơ quan tố tụng xác định khi bán thẻ cho Luân, Thanh biết rõ người mua sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nhưng vẫn bất chấp hậu quả nên phải bị xử lý cùng.

Cạnh đó, Lin Chin Sheng ngoài cầm đầu nhóm lừa đảo các nạn nhân tại Trung Quốc nhưng do vụ án xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nên cơ quan điều tra không thể xác minh, truy cứu trách nhiệm hình sự...