Tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ ngày 9-7, Chánh án TAND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Thiên đã thông tin về hoạt động của TAND hai cấp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo ông Thiên, trong sáu tháng đầu năm, TAND hai cấp trên địa bàn TP đã thụ lý số lượng án tương đương với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, có những loại án, có những nơi số lượng tăng, giảm khác nhau.



Ngày 13-6-2018, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thạch Dương (26 tuổi) 10 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: NN

Cụ thể, về án hình sự, TAND hai cấp đã thụ lý có giảm hơn nhưng không vững chắc. Trong đó, tội phạm về ma túy, tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng.

Tội phạm lừa đảo với rất nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại rất lớn và nhiều vụ án liên quan lĩnh vực tín dụng, ngân hàng với số tiền thiệt hại rất lớn.

Tội giết người trong sáu tháng đầu năm TAND TP thụ lý có ít hơn nhưng tính chất đặc biệt nghiêm trọng hơn. Ví dụ như trong cả năm 2017, TAND TP chỉ xử có một trường hợp án tử hình về tội giết người nhưng chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, TAND TP đã xử hai án tử hình về tội giết người.

Đối với các tranh chấp dân sự vẫn là các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhiều vụ án sơ thẩm do TAND TP thụ lý do có yếu tố nước ngoài, việc thu thập chứng cứ, ủy thác tư pháp còn khó khăn dẫn tới việc giải quyết còn chậm, tỉ lệ thấp…

Về tình trạng ly hôn nói chung và ly hôn với một bên là người nước ngoài nói riêng vẫn tiếp tục gia tăng. Nhiều vụ án tòa đã ủy thác tư pháp cho nước ngoài nhưng chậm có kết quả hoặc không có kết quả nên số lượng chưa giải quyết được còn khá nhiều.



Ngày 28-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Văn Châu (40 tuổi) tử hình về tội giết người. Ảnh: NN



Báo cáo tại kỳ họp, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ Huỳnh Văn Ri cho biết tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP vẫn tiếp tục giữ vững ổn định. Tình hình tội phạm, VKSND hai cấp khởi tố hơn 500 vụ, giảm 47 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tội phạm về ma túy, sở hữu, kinh tế có chiều hướng tăng so với các nhóm tội phạm khác.

Cụ thể, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, ngày càng gia tăng, đã khởi tố 123 vụ (tăng 32 vụ) so với cùng kỳ, hành vi hoạt động tinh vi. Nguyên nhân do người nghiện ma túy tái nghiện cao, công tác đấu tranh chưa triệt phá được các tụ điểm phức tạp, bắt nhỏ lẻ. Mặt khác, BLHS 2015 quy định trọng lượng ma túy bị xử lý hình sự thấp hơn so với luật cũ.

Tội phạm sở hữu và kinh tế, khởi tố 225 vụ, tăng 27 vụ. Trong đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính xuất hiện một số nhóm tội phạm là người các tỉnh, thành khác đến, người nước ngoài…

Tội phạm về trật tự xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, có tính chất côn đồ, manh động, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, trong tiệc rượu bia dẫn đến xô xát, đánh nhau…