TP.HCM: 5 thẩm phán được đề nghị vinh danh Thẩm phán giỏi

Điều 8. Tiêu chuẩn chung đối với danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu” và “Thẩm phán mẫu mực” 1. Tiêu chuẩn chung đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp tham gia kỳ thi tuyển chọn danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”: a) Đã có ít nhất 01 nhiệm kỳ là Thẩm phán. b) Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan; trong thời gian xét tặng được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. c) Tận tụy với nghề; là tấm gương điển hình trong rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Thẩm phán. d) Gương mẫu thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các phong trào thi đua; đ) Trong 03 năm công tác trước thời điểm thi tuyển và xét tặng liên tục được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 2. Đối với Thẩm phán là Thủ trưởng đơn vị, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này thì đơn vị thuộc quyền quản lý phải được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 03 năm liên tục trước thời điểm xét tặng, trong đó có 2 lần được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; không có cán bộ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử lý hình sự. Điều 9. Tiêu chuẩn tham gia thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” 1. Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Quy chế này và có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được tham gia kỳ thi tuyển chọn danh hiệu “Thẩm phán giỏi”: a) Số lượng vụ, việc đã làm chủ tọa phiên tòa xét xử hoặc được phân công trực tiếp giải quyết trong 3 năm trước thời điểm thi tuyển phải cao hơn số lượng vụ việc bình quân của Thẩm phán trong đơn vị đó. (Đối với Chánh án Tòa án nhân dân các cấp thì số lượng vụ, việc đã làm chủ tọa phiên tòa xét xử hoặc được phân công trực tiếp giải quyết phải cao hơn 1/2 số lượng vụ việc bình quân của Thẩm phán trong đơn vị; đối với Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp thì số lượng vụ, việc đã làm chủ tọa phiên tòa xét xử hoặc được phân công trực tiếp giải quyết phải cao hơn 2/3 số lượng vụ việc bình quân của Thẩm phán trong đơn vị). b) Tỷ lệ giải quyết các vụ, việc được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử hoặc được phân công trực tiếp giải quyết phải cao hơn tỷ lệ trung bình của toàn Ngành; trong 03 năm công tác trước thời hạn xét tặng không có án quá hạn luật định vì lý do chủ quan; số án bị hủy vì lý do chủ quan dưới 1%, số án bị sửa nghiêm trọng vì lý do chủ quan dưới 2%. c) Ban hành bản án, quyết định đúng pháp luật, rõ ràng, bảo đảm đúng quy định về hình thức văn bản. 2. Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp có thể được đặc cách xét, tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” mà không phải qua thi tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Quy chế này và đã trực tiếp giải quyết, xét xử liên tục từ 300 vụ, việc trở lên mà không có án quá hạn luật định, không có án bị hủy vì lý do chủ quan, số án bị sửa vì lý do chủ quan dưới 2% . ... Danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” phải được ít nhất 70% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cơ sở bỏ phiếu suy tôn. ... Danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” phải được ít nhất 90% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cơ sở bỏ phiếu suy tôn (Trích Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu” và “Thẩm phán mẫu mực” ban hành kèm theo Quyết định 223/2013 của chánh án TAND Tối cao)