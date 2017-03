TP.HCM: VKS không phê chuẩn án không có chứng cứ buộc tội

Ngành kiểm sát không đồng ý giám định hàm lượng ma túy Theo Phó Viện trưởng VKSND TP Dương Ngọc Hải, tội phạm về tham nhũng giảm trên cả nước, riêng TP.HCM giảm trên 50%. Tuy nhiên, công tác điều tra, truy tố, xét xử chưa phản ánh được hết thực trạng. Hành vi tham nhũng còn nhiều nhưng chưa khám phá hết, do đó VKS cần tăng cường phối hợp với CQĐT để phá án. Một vấn đề đáng chú ý: Một nửa số vụ tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung là để giám định hàm lượng ma túy, thậm chí có vụ trả đến bốn lần, dẫn đến tạm giam bị can quá hạn. Hiện việc xử lý án ma túy đang vướng do Công văn 234 ngày 17-9-2014 của TAND Tối cao (hướng dẫn phải giám định hàm lượng ma túy), ảnh hưởng đến tâm lý các cơ quan tố tụng trong việc khởi tố. Do đó án ma túy giảm nhưng sẽ có nguy cơ tăng tội phạm ở các loại án khác vì đối tượng này ở ngoài xã hội sẽ có khả năng thực hiện tội phạm khác. “Với tinh thần không chùn tay với tội phạm ma túy, viện trưởng VKSND Tối cao đã có chỉ đạo rằng Công văn 234 không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên chỉ áp dụng theo BLHS và BLTTHS (BLHS quy định xử lý theo trọng lượng chứ không nói hàm lượng). Riêng những vụ án ma túy nhỏ lẻ, cần phân định giữa xử phạt hành chính hay xử lý hình sự thì phải họp liên ngành, VKS chỉ phê chuẩn khi tòa cho rằng đủ cơ sở” - ông Hải cho biết.