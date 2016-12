Trả hồ sơ vụ 5 bảo vệ rừng phá chòi tôm

Diễn biến vụ chủ đầm tôm bị khởi tố oan Tháng 2, bà Ngọc làm đơn tố cáo những bảo vệ của BQL rừng Long Thành có hành vi đập phá tài sản lên cơ quan công an. Ngày 19/4, Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) mời chủ đầm tôm lên trụ sở làm rõ vụ việc này. Tuy nhiên, khi bà Ngọc đến thì bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ để điều tra vì liên quan đến một vụ Chống người thi hành công vụ xảy ra từ ngày 5/9/2015. Theo tường trình của chủ đầm tôm, ngày 5/9/2015, phát hiện ghe hút cát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng việc nuôi thủy sản nên bà báo sự việc lên UBND xã Phước An và công an. Khi đến nơi, tổ công tác không lập biên bản tại chỗ mà yêu cầu di chuyển ghe cát khỏi vị trí nên bà giằng co. Người này lý giải hành vi ôm ống bơm cát để giữ ghe là muốn công an lập biên bản vụ việc tại chỗ. Qua quá trình điều tra, nhà chức trách xác định việc khởi tố, bắt giam bà Ngọc là sai nên đình chỉ điều tra vụ án, thả tự do cho bà này. VKSND huyện Nhơn Trạch sau đó tổ chức xin lỗi công khai. Trong vụ án, một số cán bộ thuộc VKSND huyện Nhơn Trạch bị kỷ luật, phê bình.