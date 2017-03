Trả hồ sơ vụ chìm canô chết chín người

Không cấm đóng tàu bằng vật liệu mới PPC Ngày 25-6, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan tố tụng TP.HCM giải thích về giá trị đăng kiểm liên quan đến vật liệu mới PPC làm ra chiếc canô gặp nạn. Theo Cục Đăng kiểm, Nhà nước không cấm đóng tàu thuyền bằng vật liệu PPC mà còn khuyến khích đầu tư. Cục cũng ủng hộ ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới để sản xuất tàu thuyền. Chiếc canô bị nạn thuộc quyền quản lý của cửa khẩu Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc đăng kiểm thuộc quy định của Bộ Quốc phòng và nó đã được Phòng Đăng kiểm Hải quân đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận để đưa vào sử dụng… Xác định chất lượng canô Một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong vụ án là dấu hiệu bắt buộc của tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn (Điều 214 BLHS) đòi hỏi phải có kết luận phương tiện bị tai nạn do lỗi kỹ thuật hoặc do chất lượng con tàu không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, chủ thể của tội danh trên phải là người biết rõ phương tiện không đảm bảo an toàn mà vẫn cho sử dụng. Trong khi theo cáo trạng, nguyên nhân nổi bật dẫn tới tai nạn lại là do lỗi của người điều khiển. Mặt khác, hai bị can chỉ mượn canô nên không thể biết lúc sử dụng nó có lỗi kỹ thuật gì hay không…