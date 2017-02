Trả hồ sơ vụ đánh ghen, đâm chết người

Ngày 16-2, TAND TP HCM không như dự kiến mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Tống Văn Ại (25 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Phạm Thành Nhớ (36 tuổi, quê An Giang) về các tội giết người, cố ý gây thương tích mà trả hồ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung làm rõ các tình tiết của vụ án.



Do có diễn biến mới là công an vừa bắt Nguyễn Văn Định trong một vụ cướp tài sản. Và Định khai nhận tham gia vụ án giết người, gây rối do Ại cầm đầu.



Hai bị cáo sau khi toà hoãn hôm nay

Theo hồ sơ, tháng 9-2014, Ại và chị D (20 tuổi, cùng quê) chung sống với nhau như vợ chồng tại quận Tân Phú, TP.HCM. Trong thời gian chung sống, Ại phát hiện chị Danh quen với thanh niên khác nên nổi cơn ghen tuông.

Tối ngày 4-10-2015, Ại hẹn tình địch tại một quán cà phê để nói chuyện. Khi đi Ại rủ thêm Phạm Thành Nhớ và Định đến gặp.

Khi tình địch vừa đến quán, Ại và nhóm bạn lao vào đánh hội đồng khiến người này bỏ chạy vào sân patin. Sau đó, anh này gặp và kể lại sự việc cho một người bạn nghe.

Nghe xong, người bạn đi ra quán cà phê thì bị nhóm Ại đánh ngã xuống đường. Ại dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Ại và Nhớ bị bắt liền sau đó, riêng Định bỏ trốn.