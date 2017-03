Trần Minh Lợi bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù

Sáng nay (24-3), phiên tòa xét xử Trần Minh Lợi bước vào ngày xét xử tiếp theo với phần xét hỏi đối với bị cáo Lãnh Thanh Bình (nguyên trung úy, đội trinh sát Công an huyện Đắk Mil) bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trả lời HĐXX, bị cáo Bình thừa nhận hành vi phạm tội và nói rằng cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội.



Bị cáo Lãnh Thanh Bình trong phiên xét hỏi

“Thêm 200 triệu nữa thì chú bỏ qua cho”

Bình khai, được giao nhiệm vụ trinh sát bắt vụ án đánh bạc xảy ra tại xã Thuận An (Đắk Mil) vào ngày 15-1-2016. Sau khi bắt giữ các đối tượng đánh bạc, Trí, An là người nhà các con bạc đã liên hệ với Bình để xin tại ngoại cho người thân. Bị cáo trả lời là không giúp được vì chỉ là trinh sát, Y Nam (thiếu tá, nguyên là Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đắk Mil) là người được phân công điều tra.

Theo Bình, khi Trí, An liên hệ xin tại ngoại, bị cáo không đề cập gì đến số tiền lo tại ngoại. Số tiền 20 triệu đồng là do An, Trí tự tìm hiểu mang đến.

Bình khai, khi người nhà các con bạc mang tiền đến quán cà phê, Bình có nói Trí đếm lại tiền, bỏ vào túi xách. Số tiền này Bình mang về cất tại nhà và không biết là bao nhiêu. Chỉ đến khi mang trả lại mới biết đó là 60 triệu đồng.

Bình cho rằng số tiền An và Trí đưa là tình cảm.

HĐXX chất vấn: “tình cảm gì ở đây, tại sao chưa giúp được việc gì lại nhận tiền?” – Bình im lặng.

Bình khai sau khi nhận tiền có gặp Y Nam trao đổi lại việc xin tại ngoại, Y Nam trả lời không được vì vụ án đã khởi tố. Bình sau đó gọi cho An thông báo sự việc.

HĐXX hỏi, “theo suy nghĩ của bị cáo, Y Nam có thẩm quyền giải quyết cho tại ngoại không?” – Bình trả lời: Có ạ!



Trần Minh Lợi đối chất với các bị cáo trong vụ án

Theo Bình, sau khi gặp An, Bình nhận được điện thoại Lợi nói cần gặp có chút việc. Trước đó, Bình không hề biết Lợi.

Bình gặp Lợi và được Lợi cho xem bằng clip quay cảnh nhận tiền. Bình trả lời việc này là do An nhờ em. Tiền đó là An gửi trà nước, tình cảm anh em.

Bình khai xin Lợi bỏ qua nhưng Lợi ra điều kiện phải nói rõ chuyện Y Nam nhận tiền.

“Bị cáo nói anh Nam không biết việc này thì Lợi uy hiếp “tôi sẽ tố cáo, đưa lên facebook, tố cáo lên Viện KSND tối cao”” – Nam khai.

Cũng theo Bình, bị cáo sau đó gọi điện cho Lợi thì Lợi bảo “Có chuyện gì xuống Ban Mê giải quyết”. Bình sau đó bắt xe xuống nhà riêng gặp Lợi.

Bình khai tiếp, khi gặp Lợi ở nhà riêng, Lợi viết ra tờ giấy “Chú mang theo bao nhiêu tiền?”, bị cáo tính trả lời bằng miệng thì ông Lợi ra tín hiệu không nói mà viết ra giấy. Bình viết ra giấy “Cháu chỉ mang theo 20 triệu”. Lợi viết “về mang thêm 200 triệu nữa thì chú bỏ qua cho”.

“Ông Lợi sau đó đi vô nhà mang ra một phong bì, bị cáo nghĩ là phải bỏ tiền vào đó nên cho tiền vào. Lợi sau đó dùng điện thoại soạn thảo văn bản bảo về chuẩn bị tiền rồi mang xuống đây. Bị cáo về chuẩn bị tiền, sau đó mang xuống nhà nhà 100 triệu đồng. Tại đây, ông Lợi mang ra một cái xoong, một cái bô, bị cáo hiểu là bỏ tiền vào đây nên bỏ vào rồi để ở góc” – Bình khai với HĐXX.



Trần Minh Lợi đối chất với các bị cáo trong vụ án



Bình cũng nói rằng, sau khi đưa 100 triệu đồng thì về có gọi điện xin Lợi bỏ qua nhưng Lợi nói “làm được chịu được” bị cáo hiểu là phải đưa đủ 220 triệu thì mới được bỏ qua. Bình hôm sau lại mang xuống 100 triệu nữa và bỏ vào chỗ hôm trước đã bỏ tiền.

Cũng theo Bình, Lợi yêu cầu Bình phải thu thập chứng cứ, làm đơn tố cáo Y Nam tội nhận tiền hối lộ nhưng Bình bảo không làm được.

Bình sau đó về trả lại tiền tại ngoại cho các bị cáo.

HĐXX truy vấn, tại sao trước đó bị cáo khai đã trả tiền tại ngoại trước khi gặp Lợi? – Bình trả lời trước đó có liên lạc với Trí để trả lại tiền nhưng Trí báo bận nên cho khất lại. Sau khi gặp Lợi về thì liên hệ trả lại tiền đã nhận trước đó.

Cũng theo lời khai của Bình, những lần xuống nhà Lợi đưa tiền, các giao dịch đều được Lợi viết ra giấy, dùng điện thoại soạn thảo các trao đổi, xong lại xóa đi. Bình cũng nói rằng, những tin nhắn xin xỏ Lợi bỏ qua, gợi ý đưa tiền là đều do Lợi mượn máy của Bình rồi tự nhắn tin gửi vào số máy của Lợi.

Bình còn khai, Lợi sau đó tiếp tục đòi Bình đưa thêm 300 triệu đồng nữa mới xem xét bỏ qua khiến Bình vô cùng hoang mang. Do hết khả năng tài chính nên Bình đã trình báo sự việc nhận tiền tại ngoại lên cơ quan và làm đơn tố cáo Lợi.

Liên quan đến lời khai của Bình, trong quá trình điều tra đã không đủ chứng cứ chứng minh hành vi này của Lợi.

“Trong nhà bị cáo có lắp 8 camera…”

Đại diện Viện KSND hỏi Bình, bị cáo là chiến sĩ công an mang, vậy mang xuống nhà Lợi để làm gì, những lần giao dịch sao không ghi âm, ghi hình làm bằng chứng tố cáo Lợi? - Bình trả lời lúc đó đang bị yếu thế và sợ ảnh hưởng đến gia đình nên không nghĩ tới và không chuẩn bị.

Kết thúc phần xét hỏi đối với bị cáo Lãnh Thanh Bình, HĐXX đã yêu cầu lực lượng công an đưa bị cáo vào phòng cách ly. HĐXX cho mời Y Nam với vai trò nhân chứng để đối chất làm rõ lời khai của Bình.



Nhân chứng Y Nam trả lời các câu hỏi HĐXX

Nam khẳng định ngay sau khi bắt các con bạc vào ngày 15-1-2016, không thấy ai đặt vấn đề lo tại ngoại. Chỉ đến ngày 22-1, Bình gặp Nam đặt vấn đề nhờ xin bảo lãnh cho người nhà một bạn học. Nam trả lời không được vì vụ án đã khởi tố. Bình cũng không đề cập gì đến việc lo lót tiền để lo tại ngoại.

Nam cũng khai, sau thời điểm Bình gặp đặt vấn đề thì có người nhà của con bạc đến cơ quan gặp Nam làm thủ tục xin tại ngoại.

Nam xác nhận có gặp Trần Minh Lợi tại quán cà phê, việc gặp do Bình gọi ra. Tại cuộc gặp, Lợi nói việc Bình có nhận tiền của người nhà các con bạc và Nam có liên quan nên nhận tội đi. Lợi đã mở clip Bình nhận tiền cho Nam xem, Nam bảo tôi không liên quan, Lợi sau đó bỏ về và hai bên không còn liên lạc.

HĐXX tiếp tục cho mời bị cáo Trần Minh Lợi. Bị cáo Lợi khai, các lần Lãnh Thanh Bình tìm đến nhà Lợi đưa tiền đều được lợi ghi âm, ghi hình lại.

“Trong nhà bị cáo có lắp 8 camera. Đây là cơ sở để bị cáo thu thập nhiều chứng cứ tố cáo trong nhiều vụ án” – bị cáo Lợi tiết lộ tại tòa.

Luật sư bào chữa trưng ra nhiều bằng chứng, số liệu thống kê các vụ án Lợi đã tố cáo, được cơ quan chức năng điều tra, xử lý và đề nghị HĐXX đưa vào hồ sơ vụ án, xem đây là chứng cứ bảo vệ bị cáo.

10g, HĐXX giải lao.



Phiên xét xử sáng nay

Đề nghị phạt từ 5 đến 6 năm tù

Tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX cho các bị cáo đối chất tại tòa.

Bị cáo Lợi đề nghị Bình trả lời rõ mục đích xuống nhà Lợi để làm gì? – Bình trả lời xuống vì Lợi yêu cầu.

Bình nhắn tin vào máy Lợi bảo đưa 500 triệu mong bỏ qua vì việc gì? – Bình trả lời “do Lợi lấy máy Bình rồi tự nhắn”.

Lợi cũng hỏi bốn bị cáo là người nhà các con bạc có biết Lợi trước khi đưa tiền cho Bình không? – 4 bị cáo đều trả lời không biết Lợi.



Các bị cáo nghe đại diện VKSND luận tội

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố phát biểu quan điểm luận tội. Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Lợi, An, Trí, Thương, Tý, Lan về tội đưa hối lộ; Bình truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Phúc bị truy tố về tội nhận hối lộ. Xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Viện KSND đề nghị mức án đối với: Trần Minh Lợi từ 5 đến 6 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Nguyễn Thị Tý, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan từ 15 đến 18 tháng tù treo, thời gian thử thách từ 2 đến 3 năm; Lãnh Thanh Bình từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù treo, thời gian thử thách từ 2 đến 3 năm; Nguyễn Văn Phúc từ 3 đến 3 năm 6 tháng tù giam, cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực tài chính sau 3 năm kể từ ngày ra tù. Ngoài ra đề nghị sung công quỹ số tiền 90 triệu đồng mà các bị cáo đã phạm tội cùng nhiều tang vật liên quan.

Chiều nay, HĐXX bước vào phần tranh tụng.