Trần Minh Lợi không thừa nhận tội đưa hối lộ

Sáng 22-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã xử sơ thẩm vụ Trần Minh Lợi (SN 1968, trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng bảy bị cáo khác bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Khá đông người dân, trong đó nhiều người tại Đắk Lắk bắt xe đò vượt hàng trăm cây số đến theo dõi phiên tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến hết ngày 23-3.

VKS: Trần Minh Lợi đưa hối lộ 90 triệu đồng

Theo cáo trạng, tháng 1-2016, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bắt quả tang sáu người đang đánh xóc đĩa ăn tiền, thu giữ hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Nguyễn Thị Tý, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan (người nhà của những người trên) tìm cách xin cho người thân được tại ngoại. Qua mạng xã hội Facebook, An biết Trần Minh Lợi thiết lập trang cá nhân phòng, chống tham nhũng nên liên lạc.

Được Trần Minh Lợi hướng dẫn, ngày 21-1-2016, An, Trí, Tý gặp Lãnh Thanh Bình (trinh sát Công an huyện Đắk Mil) ở một quán cà phê. Họ đưa cho Bình 60 triệu đồng để Bình nhờ đồng nghiệp Y Nam (điều tra viên được phân công điều tra vụ án) cho các đối tượng đánh bạc được tại ngoại.

Tất cả cuộc trao đổi đều có ghi âm. Có trong tay các đoạn ghi âm, ghi hình, Trần Minh Lợi không tố cáo ngay mà dùng đe dọa, khống chế buộc Bình trả lại tiền và tác động cho ba người đánh bạc tại ngoại.

Tại CQĐT, Bình khai Trần Minh Lợi ép Bình phải đưa 500 triệu đồng, nếu không sẽ tố cáo. Bình khai đã đưa cho Lợi 220 triệu đồng nhưng quá trình điều tra không đủ chứng cứ chứng minh.



Bị cáo Trần Minh Lợi (giữa) tại phiên tòa. Ảnh: Đ.DŨNG

Cũng theo cáo trạng, tháng 4-2014, Trần Minh Lợi thế chấp giấy đỏ vay 1,8 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Đại Lộc (Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đắk Lắk). Bị cáo đã nhắn tin cho Nguyễn Văn Phúc (giám đốc Phòng Giao dịch) đề nghị giải quyết cho vay thêm 600 triệu đồng và hứa chi cho Phúc 150 triệu đồng. Ngày 22-4-2014, bị cáo được ông Nguyễn Đức Trọng (tổ trưởng tổ tín dụng) thông báo ngân hàng đồng ý cho vay 1,8 tỉ đồng nhưng phải giải ngân thành hai đợt.

Trước khi nhận tiền giải ngân đợt đầu, Trần Minh Lợi đưa cho Phúc 50 triệu đồng, thỏa thuận khi nào giải ngân đợt hai sẽ đưa nốt 100 triệu đồng. Phúc chỉ nhận 30 triệu đồng, còn lại 20 triệu Phúc nói Lợi đưa cho ông Trọng và một cán bộ khác.

Trong các lần trao đổi, Trần Minh Lợi đều ghi âm. Sau khi nhận đủ tiền vay ngân hàng, bị cáo nhắn tin đòi lại tiền bồi dưỡng và Phúc đã trả lại 30 triệu đồng. Đến ngày 10-7-2014, Trần Minh Lợi làm đơn gửi Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đắk Lắk phản ánh việc Phúc nhận của bị cáo 30 triệu đồng.

Tháng 11-2014, Phúc và ông Trọng làm đơn tố cáo Trần Minh Lợi cưỡng đoạt 200 triệu đồng. Ông Trọng cung cấp cho CQĐT một giấy ghi Lợi vay của ông 80 triệu đồng. Do không đủ căn cứ chứng minh Lợi cưỡng đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không khởi tố vụ án.

Cáo trạng truy tố Lợi, An, Trí, Thương, Tý, Lan về tội đưa hối lộ (riêng Lợi đưa hối lộ số tiền 90 triệu đồng), Phúc về tội nhận hối lộ, Bình về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị cáo: “Thu thập chứng cứ tố giác tiêu cực”

Chiều qua, HĐXX xét hỏi Nguyễn Văn Phúc để làm rõ việc đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giao dịch Đại Lộc. Các luật sư của Trần Minh Lợi đặt khá nhiều câu hỏi với Phúc nhưng Phúc chỉ im lặng hoặc từ chối không trả lời.

Chủ tọa phiên tòa mời nhân chứng Nguyễn Đức Trọng đối chất về việc nhận bồi dưỡng khi giải ngân khoản vay cho Trần Minh Lợi. Ông Trọng trả lời việc Lợi đưa tiền là nhằm cảm ơn cán bộ ngân hàng tạo thuận lợi cho việc thế chấp, vay vốn. Ông này cũng nói việc khách hàng “cảm ơn” là thường xuyên xảy ra tại ngân hàng. Trước câu trả lời này, người theo dõi phiên xử đã cười ồ lên.

Trong khi đó, Trần Minh Lợi khai khi nhận hồ sơ vay tiền, ông Trọng không đòi hỏi gì nhưng thông qua người trung gian gợi ý phải có “tiền trà, nước”. Bị cáo thừa nhận có nhắn tin cho Phúc nói cho vay thêm 600 triệu đồng thì chi 150 triệu đồng “tiền trà, nước”. Bị cáo thừa nhận có đưa 50 triệu đồng cho Phúc nhưng nói tiền trà nước thực chất là việc nhũng nhiễu khách hàng trong giao dịch tín dụng của cán bộ ngân hàng.

Trần Minh Lợi khai sau khi vay vốn, bị cáo vẫn giữ liên lạc với ông Trọng và Phúc. Một tuần sau khi được giải ngân, bị cáo nhắn tin cho ông Trọng nói 20 triệu đồng mà ông Trọng nhận của bị cáo là hành vi vi phạm pháp luật.

Khi bị cáo nhắn tin đe dọa tố cáo, ông Trọng và Phúc đã trả lại số tiền bị cáo đưa. Phía ngân hàng sau đó cũng tiếp tục giải ngân thêm 300 triệu đồng cho bị cáo...

Theo Trần Minh Lợi, việc bị cáo nhắn tin cho ông Trọng, Phúc là để thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi tiêu cực của cán bộ ngân hàng.

“Sau khi ghi âm xong, tại sao bị cáo không nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để tố cáo?” - chủ tọa phiên tòa hỏi.

“Tôi muốn giải quyết xong các quyền lợi của tôi rồi mới tố cáo. Đó là giải ngân được khoản vay, đòi lại khoản tiền đã đưa cho Phúc, Trọng” - Trần Minh Lợi lý giải.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo này nói biết hành vi đưa tiền là sai nhưng mục đích là để thu thập chứng cứ, tài liệu nhằm tố cáo tiêu cực. Bị cáo cũng cho rằng việc đưa tiền cho Phúc và ông Trọng là do bị nhũng nhiễu chứ không phải đưa hối lộ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX là tại sao sau khi thu thập chứng cứ không tố cáo ngay mà để một thời gian rất dài sau đó mới tố cáo, Trần Minh Lợi nói pháp luật không quy định về thời gian bao lâu thì phải tố cáo. “Bị cáo giữ lại chứng cứ để có thời gian xác minh, củng cố thông tin cho chính xác mới tố cáo, nếu không sẽ phạm vào tội vu khống” - bị cáo nói.