Trần Minh Lợi: Tố cáo nhưng tội phạm đã hoàn thành

Sau bốn ngày xét xử, chiều 27-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án vụ Trần Minh Lợi (sinh năm 1968, trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng các bị cáo bị truy tố về tội đưa nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo ở trong hai vụ việc là nghiêm trọng, gây dư luận không tốt trong một thời gian dài, ảnh hưởng tới sự nghiêm minh của pháp luật. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi bốn năm sáu tháng tù.

Dù tố cáo nhưng tội phạm đã hoàn thành

Theo HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông, trong vụ án này việc đưa nhận hối lộ tại Agribank Đắk Lắk ông Lợi đã thực hiện hành vi phạm tội một mình. Còn ở vụ đưa hối lộ liên quan đến Công an huyện Đắk Mil thì ông Lợi đóng vai trò là người giúp sức, xúi giục. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Cụ thể, tại Agribank Đắk Lắk, khi ông Lợi làm hồ sơ vay vốn, do muốn đạt được mục đích vay tiền nên ông đã đưa cho Phúc 50 triệu đồng. Dù Phúc, Trọng (hai cán bộ Agribank) không chủ động gây nhũng nhiễu nhưng Lợi đã chủ động gạ gẫm, nhắn tin đưa tiền.

HĐXX không chấp nhận lời khai của Lợi và luận cứ bào chữa của các luật sư khi cho rằng mục đích ghi âm, đưa tiền của Lợi là chống tiêu cực. Hành vi của Lợi là đưa hối lộ nên không thể miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo này.

Đối với vụ đưa hối lộ xảy ra tại Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông, HĐXX cho rằng lúc đầu khi được Nguyễn Xuân An (người nhà của một bị can trong vụ án đánh bạc) cung cấp các thông tin tiêu cực của các cán bộ công an thì Lợi chủ động điện thoại cho An để thu thập bằng chứng. Tòa cho rằng nếu chỉ dừng lại ở đây thì Lợi không vi phạm. Tuy nhiên, sau đó Lợi đã có hành vi thúc giục, xúi giục An khiến các bị cáo này đã xoay xở tiền để đưa cho Lãnh Thanh Bình (cán bộ Công an huyện Đắk Mil) rồi quay phim, chụp ảnh. Mặc dù sau khi thực hiện hành vi, Lợi đã tố cáo Bình nhưng tại thời điểm này tội phạm đã hoàn thành nên Lợi là đồng phạm vụ đưa hối lộ này.

Tuy nhiên, tòa nhận thấy gia đình Lợi có công với cách mạng, bản thân Lợi có nhiều đóng góp cho địa phương nên đã xem xét tuyên Lợi mức án như trên.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án (bị cáo Trần Minh Lợi đeo kính, hàng đầu). Ảnh: ĐẠI DŨNG

Các bị cáo còn lại bị phạt nhẹ hơn

Đối với bị cáo Lãnh Thanh Bình (nguyên cán bộ trinh sát thuộc Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông), HĐXX nhận định Bình đã lợi dụng mối quan hệ với đồng đội mình là Y Nam - lãnh đạo Đội nghiệp vụ Công an Đắk Mil để trục lợi. Quá trình giao dịch với các bị cáo khác, Bình đã nhận 60 triệu đồng để nhờ Y Nam giúp đỡ. Hành vi của Bình đã phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ và quyền hạn để trục lợi.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và khai báo tại tòa, Bình đã có thái độ thành khẩn nên HĐXX xử phạt Bình một năm sáu tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc (giám đốc phòng giao dịch Agribank Đắk Lắk) bị phạt hai năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, bị cáo Phúc còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ ba năm sau khi chấp hành xong án tù.

Đối với các bị cáo đưa hối lộ để “chạy tại ngoại” cho các người thân gồm Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Trương Thị Lan, Nguyễn Thị Tý và Huỳnh Thị Cao Thương, tòa nhận thấy tất cả bị cáo đều có thái độ ăn năn, có lời nói sau cùng xin được chiếu cố để tạo điều kiện về nhà trở lại cuộc sống.

Xem xét vai trò từng người, HĐXX cho rằng vai trò của Trí, An cao hơn ba bị cáo còn lại nên phạt hai bị cáo này mức án cao hơn. Cụ thể, An bị một năm chín ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam, được trả tự do ngay tại tòa), Trí bị một năm tù giam. Ba bị cáo còn lại gồm Lan, Tý và Thương được tòa tuyên cùng mức án chín tháng tù treo.