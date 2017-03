Trần Minh Lợi: 'Tôi phải định hướng cho cán bộ công an'

Sáng nay (27-3), phiên tòa xử bị cáo Trần Minh Lợi (SN 1968, trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng đồng bọn bị truy tố về tội đưa – nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi bước vào ngày xét xử thứ tư.



Các bị cáo trong phiên xử sáng nay. Ảnh: Đ. Dũng



Trước đó, phiên tòa dự kiến chỉ xử trong hai ngày từ 22 đến 23-4. Phiên xử ngày thứ tư sáng nay diễn ra lúc 8g, muộn hơn các phiên trước đó. Rất đông người dân, người thân các bị cáo đến tham dự, ngồi chật kín hội trường.

Tiếp tục phần tranh luận, các luật sư tiếp tục nêu quan điểm bào chữa không đồng ý cáo trạng viện kiểm sát truy tố bị cáo Trần Minh Lợi về tội danh đưa hối lộ.

Luật sư Lê Xuân Anh Phú (Đoàn luật sư Đắk Lắk) đề nghị đại điện viện kiểm sát đối đáp tại tòa về các chứng cứ buộc tội.

“Nói Lợi thúc giục An đưa hối lộ là không đúng bản chất vụ việc. Theo diễn biến, ngay từ đầu, Nguyễn Xuân An đã chủ động liên lạc với Lợi để nhờ tư vấn pháp luật, thu thập chứng cứ tố giác tội phạm” – luật sư Phạm Hoài Nam (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM) xác nhận lại quan điểm, đề nghị HĐXX miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Minh Lợi trong vụ án đưa hối lộ xảy ra tại Phòng giao dịch Đại Lộc (Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Đắk Lắk) và đề nghị tuyên vô tội với bị cáo Lợi trong vụ đưa hối lộ xảy ra tại huyện Đắk Mil.

“Vụ án ở phòng giao dịch chưa gây ra hậu quả, bị cáo đã làm đơn tố giác tội phạm, do đó cần xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Vụ ở Đắk Mil, chưa thấy viện kiểm sát đối đáp sâu để xác định Lợi có tội. Lợi không trực tiếp đưa tiền nên không thể coi là đồng phạm đưa hối lộ” – luật sư Hưng phát biểu.



Luật sư Nguyễn Kiều Hưng đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, tuyên vô tội đối với bị cáo Trần Minh Lợi



Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, nội dung lời khai trong cáo trạng khác biệt hoàn toàn lời khai tại tòa. Từ đó cho thấy quá trình điều tra đã làm sai lệch hoàn toàn vụ án, ngụy tạo hồ sơ. Ở đây có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, để buộc tội bị cáo Lợi bằng được.

Theo luật sư Quynh, trong giải trình của bị cáo Lãnh Thanh Bình gửi lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil khai là biết thông tin tố cáo trên facebook của Trần Minh Lợi, nhưng cơ quan điều tra lại không đưa vào hồ sơ. Mặt khác, từ lời khai của Bình, rằng Lợi cưỡng đoạt lấy 220 triệu đồng của Bình, và đòi thêm 300 triệu đồng do không còn khả năng nên Bình làm đơn tố cáo Lợi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông căn cứ lời khai này để khởi tố vụ án điều tra, nhưng quá trình điều tra đã không chứng minh được hành vi phạm tội.

Luật sư Quynh đề nghị đại diện viện kiểm sát tranh luận trực tiếp với luật sư để làm sáng tỏ vụ án này.

Tôi là quần chúng nhưng phải định hướng cho cán bộ công an

HĐXX mời bị cáo Trần Minh Lợi tranh luận, Lợi khẳng định lại một lần nữa, bản thân chính là người thu thập bằng chứng trong hai vụ án.

Bị cáo không đồng ý với đại viện viện kiểm sát về giải thích về các luận chứng, luận cứ truy tố vì cho rằng không rõ ràng, không đủ căn cứ.

Bị cáo Lợi đề nghị HĐXX cho luật sư mở file ghi âm chứng cứ Lãnh Thanh Bình mang tiền đến nhà Lợi xin bỏ quan việc tố cáo. HĐXX chấp thuận cho mở và chăm chú lắng nghe.

Các luật sư đã tự mang theo một loa thông minh để mở tại tòa.



Luật sư mang theo loa thông minh để mở chứng cứ file ghi âm tại tòa





HĐXX chăm chú lắng nghe phần mở ghi âm tại tòa

HĐXX hỏi, file ghi âm này bị cáo muốn chứng minh điều gì? – Lợi trả lời để chứng minh việc Bình hai lần mang tiền xuống nhà xin bỏ qua không tố cáo hành vi nhận 60 triệu đồng tiền chạy tại ngoại.

Theo bị cáo Lợi, nếu bản thân là người có chức vụ, quyền hạn thì hành vi của Bình là đưa hối lộ.

“Tôi là quần chúng nhưng phải định hướng cho cán bộ công an rõ hành vi để không phạm tội. Tôi rất đau lòng” – bị cáo Lợi trình bày.

Bị cáo cũng cho rằng, việc đưa kết luận điều tra mình bị tố cáo cưỡng đoạt tài sản trong hai vụ án xảy ra ở Phòng giao dịch ngân hàng và chạy tại ngoại ở huyện Đắk Mil của viện kiểm sát là mục đích bôi nhọ hình ảnh. Bởi kết luận của cơ quan điều tra đã khẳng định rõ không chứng minh được hành vi phạm tội.

“Việc làm này của viện kiểm sát là thiếu trách nhiệm, cáo buộc vô cớ” – bị cáo Lợi phản ứng.

HĐXX nhắc nhở bị cáo Lợi khi tự bào chữa không trình bày lại những vấn đề đã nói ở các phiên xét xử trước đó, và những vấn đề luật sư đã nêu. Bị cáo đề nghị HĐXX tiếp tục cho bị cáo được trình bày vì là người trong cuộc, nắm bắt đầy đủ nhất và có thể xâu chuỗi làm sáng tỏ vấn đề. Mặt khác, đề nghị không ngắt lời khi bị cáo đang trình bày vì như thế sẽ ngắt mạch lôgic của bị cáo.

Bị cáo Lợi đề nghị HĐXX xem xét lại toàn diện hồ sơ vụ án.

Đại diện VKS không tranh luận thêm

Đại diện viện kiểm sát phát biểu, cho rằng ngày hôm nay các luật sư và bị cáo không đưa thêm được tài liệu, chứng cứ mới nên viện kiểm sát không tranh luận lại.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho rằng, trong phiên tòa không giới hạn về phần tranh luận. Do đó, luật sư, bị cáo rất cần được tranh luận với đại diện viện kiểm sát để làm rõ vấn đề có tội hay không có tội.

Theo luật sư Quynh, bị cáo Lợi đưa ra rất nhiều chứng cứ thuyết phục chứng minh rằng mình vô tội, nhưng viện kiểm sát đã tách không đưa vào gây bất lợi cho bị cáo.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, đề nghị đại diện viện kiểm sát phải đưa ra các chứng cứ xác đáng, các bút lục cụ thể trong hồ sơ vụ án để chứng minh hành vi phạm tội các bị cáo, nếu không thì đề nghị HĐXX quay lại phần xét hỏi để đối chất ngay tại tòa.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo An bật khóc nói rằng bản thân mang tội bất hiếu vì khi bị bắt tạm giam đã không được nhìn thấy mặt cha phút lâm chung. Bị cáo xin HĐXX xem xét lại tội danh, giảm nhẹ hình phạt đối với bản thân và các bị cáo khác vì tất cả đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

“Bị cáo không mong muốn những người liên quan phải chịu cảnh chồng thiếu vợ, con thiếu mẹ, cha…” – An bật khóc.



Bị cáo Nguyễn Xuân An bật khóc khi nhắc đến người cha quá cố



Bị cáo Trần Minh Lợi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại, có cơ chế giám sát hoạt động tư pháp để không xảy ra nhưng vụ án đau lòng. Đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án, xem lại mục đích, động cơ bị cáo làm trong vụ án để ra một phán quyết phù hợp, không gây oan sai.



Các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án



Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng đều xin HĐXX xem xét thấu đáo, giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo được trở về lo cho gia đình. Bị cáo Nguyễn Thị Tý, Trương Thị Lan bật khóc khi nói lời sau cùng.

Đến 10g30, HĐXX nghị án và cũng cho bãi tòa.

15g chiều nay, HĐXX chính thức tuyên án.