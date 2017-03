Tranh tụng bình đẳng, bắt đầu từ chỗ ngồi!

“KSV ngồi đâu cũng kiểm sát được!” Để thuận lợi cho việc tranh tụng tại phiên tòa không chỉ về mặt nội dung mà còn về mặt hình thức thì việc sắp xếp lại chỗ ngồi của KSV và LS là cần thiết. Tôi ủng hộ việc sắp xếp chỗ ngồi của KSV và LS ngang bằng nhau cho hợp lý. Về quan điểm tại phiên tòa, KSV không chỉ giữ quyền công tố mà còn thực hiện chức năng kiểm sát việc xét xử nên phải ngồi ngang hàng với HĐXX, tôi cho rằng KSV ngồi đâu cũng kiểm sát được. Chỉ vì lý do có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp mà KSV phải ngồi trên LS là không thỏa đáng. Chuyện chỗ ngồi của KSV và LS là vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Theo tôi, ngoài các chuyên gia pháp luật… lên tiếng thì báo chí cũng cần phân tích, mổ xẻ lý do vì sao phải sắp xếp lại chỗ ngồi của KSV ngang bằng với LS để phiên tòa thật sự dân chủ, bình đẳng. Bà LÊ THỊ THU BA, Phó Thường trực Ban chỉ đạo

CCTP Trung ương Quy định trong dự thảo Điều 242 dự thảo BLTTHS sửa đổi mới nhất (do VKSND Tối cao chủ trì soạn thảo, đã được công bố lấy ý kiến đóng góp) có quy định về phòng xử án. Theo đó, vị trí ngồi của KSV với người bào chữa vẫn thể hiện sự bất bình đẳng giữa các bên buộc tội và gỡ tội: Phía trên của phòng xử án gồm vị trí ngồi của HĐXX, KSV và thư ký tòa án. HĐXX ngồi chính giữa; KSV ngồi bên phải, thư ký ngồi bên trái HĐXX. Phía dưới của phòng xử án gồm vị trí ngồi của những người tham gia tố tụng và những người tham dự phiên tòa. Người bào chữa ngồi bên trái, người giám định và người phiên dịch ngồi bên phải HĐXX…