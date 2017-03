Trao quyền miễn trách nhiệm hình sự cho ai?

Một trường hợp sửa sai hiếm hoi Tháng 8-2011, anh Nguyễn Minh Sang bị Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) khởi tố, bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Cuối năm 2011, TAND huyện phạt Sang chín tháng tù, anh kháng cáo kêu oan, sau đó TAND tỉnh hủy án. Điều tra lại không có kết quả, tháng 11-2012, công an huyện đình chỉ điều tra bị can với lý do hành vi phạm tội của Sang không còn nguy hiểm cho xã hội nữa (theo khoản 1 Điều 25 BLHS). Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, VKSND Tối cao yêu cầu cấp dưới xem xét lại vụ việc. Kết quả là công an huyện đã ra quyết định “đính chính” lý do đình chỉ điều tra từ khoản 1 Điều 25 BLHS sang điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS (hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm). Sau đó Sang khởi kiện yêu cầu bồi thường oan. Ngày 23-7-2014, TAND huyện Châu Thành đã tuyên chính mình phải bồi thường cho anh hơn 95 triệu đồng cùng việc xin lỗi công khai.