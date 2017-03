Trẻ em lấy vợ trẻ con có sự tiếp tay của người lớn...

Năm 2012 cha Bạch qua đời, mẹ già bị bệnh hiểm nghèo nên Bạch rời quê Sóc Trăng lên Sài Gòn mưu sinh, hy vọng kiếm tiền trang trải thuốc thang cho mẹ. Do chỉ mới học hết lớp 5, không nghề nghiệp, Bạch chỉ có thể đi làm thuê tại bô rác. Từ 1-2 giờ khuya, Bạch thức dậy mò mẫm trong bô rác kiếm những phế liệu đem bán lại, mỗi ngày kiếm khoảng 20.000-30.000 đồng, ngày may mắn thì được 50.000 đồng. Nhưng trong chuỗi ngày cơ cực đó, Bạch cũng có niềm hạnh phúc lớn khi quen và phát sinh tình cảm yêu thương với em N. (sinh năm 2001), nhà gần đó. Tình cảm nảy nở và cả hai đã vượt quá giới hạn nhiều lần trên gác lửng gỗ nhà không số của em N. Những lúc đó trong nhà có mẹ em N. Nhưng người mẹ cũng không can ngăn, dạy điều phải trái.

Kết quả sau nhiều lần quan hệ (khi em N. chưa đủ 13 tuổi) là một sinh linh bé bỏng hình thành. Tháng 8-2014, gia đình phát hiện N. có bầu nên “chữa cháy” bằng cách hai bên nhà thống nhất cho Bạch về ở rể, đi làm kiếm tiền nuôi vợ con và không báo chính quyền địa phương.

sự việc bị bại lộ, Bạch bị khởi tố, truy tố về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Cái ám ảnh tù tội này đeo đẳng gia đình bị cáo và nạn nhân từ ngày đó.

Trong vụ việc này, cha mẹ của em N. và mẹ của Bạch có hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Nhưng xét trình độ và nhận thức pháp luật của họ còn hạn chế nên cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ họp kiểm điểm hai gia đình trước tổ dân phố.

Hôm ra tòa, đứng trước vành móng ngựa, Bạch nói lí nhí rằng mong tòa xử nhẹ để về nhà kiếm việc nuôi con và nuôi mẹ già... Nghe đến đây, nhiều người dự khán nén tiếng thở dài, vậy là gánh nặng của bị cáo càng tăng thêm khi cùng lúc phải lo cho mẹ già rồi nuôi vợ cùng con nhỏ... Luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ mong HĐXX chiếu cố cho bị cáo hưởng án treo.

Khi tòa nghị án, ngồi ngoài bậc thềm, cha nạn nhân nhìn con rể trong phòng xử, nói: “Ai ngờ thằng nhỏ xíu vậy mà đã có đứa con 13-14 tháng. Con nó bị thiếu dinh dưỡng, hơi còi”. Vừa nhắc cháu ông vừa cười nhưng cũng không xóa đi nét khắc khổ.

Ông tâm sự: “Nhà có hai đứa con, N. là con út. Hai đứa yêu nhau dẫn đến cớ sự này nhưng tui không trách Bạch mà chỉ mong nó được án nhẹ. Từ lâu tôi đã coi nó là thành viên trong nhà. Nó nhỏ người nhưng chịu cực, thức khuya dậy sớm đi bới rác. Có lúc muốn nó kiếm thêm thu nhập nên tui dẫn nó đi làm thợ hồ nhưng được một tuần thì chỗ nào cũng chê vì nó quá nhỏ, không làm được như những lao động khác...”. Ông lại thở dài, nhìn sang Bạch và nhìn lên trên bàn HĐXX như cầu mong điều tốt lành sẽ đến với đứa con rể của mình.

Giờ tuyên án, không khí phòng xử nặng nề. HĐXX nhận định bị cáo là người dân tộc, trình độ nhận thức chưa đầy đủ. Trong vụ án này, lỗi một phần còn do gia đình người bị hại. Hiện bị cáo cũng đang cố gắng đi tìm việc làm để nuôi con nhỏ. Bị cáo phạm tội khi chưa tròn 16 tuổi, mức hình phạt chỉ bằng 1/2 so với người thành niên. Cân nhắc tất cả tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo ba năm tù.

Ra về, cha nạn nhân bước đi lặng lẽ, bị cáo mặt cũng buồn xo, bước lững thững bên cạnh người bào chữa...