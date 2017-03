Trẻ em sểnh ra là bị xâm hại

Trẻ yêu qua mạng và bị xâm hại Ngày 14-6, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1998, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân, An Giang) bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ, Nghĩa và cháu PTKC (sinh ngày 21-7-2002) có quan hệ tình cảm với nhau qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi, Nghĩa đã chở cháu C. về nhà mình và thực hiện hành vi giao cấu. Một tháng sau, Nghĩa lại tiếp tục chở C. đến nhà trọ thuê phòng ngủ qua đêm và lại “ngựa quen đường cũ”. Đến ngày 27-4-2015, mẹ của C. đến công an trình báo sự việc. DUY BÌNH Hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự người xâm hại trẻ em Điều 12 BLHS 1999 quy định “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm”. Tuy nhiên, điều 115 và 116 lại quy định người đã thành niên phạm vào hai tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em thì mới bị xử lý hình sự. Nếu người chưa thành niên mà giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định giữa phần chung và phần các tội phạm đã có sự mâu thuẫn. Vấn đề này đã được khắc phục trong quy định tại Điều 12 BLHS 2015: “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm”, tức bao gồm cả tội giao cấu với trẻ em.