Trên giường có vợ chồng gia chủ, dưới giường có… tên trộm

(PL)- VKSND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lâm (trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) về tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 BLHS.

Hồ sơ ban đầu thể hiện lúc 19 giờ ngày 20-4, Lâm chạy xe máy từ nhà đến huyện Đồng Xuân để trộm cắp tài sản. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Lâm lẻn vào nhà anh Thái Ngọc Trường ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3. Thấy vợ chồng anh Trường đang nằm ngủ trên giường, Lâm vẫn liều lĩnh chui xuống gầm giường đợi chủ nhà ngủ say sẽ lục tìm tài sản. Nằm dưới gầm giường, Lâm quờ tay phủi mạng nhện, vô tình phát hiện một túi nylon vợ chồng anh Trường để bên dưới vạt giường. Lâm nhẹ tay lôi xuống thì biết bên trong có một cọc tiền (số tiền này sau này được xác định là 19 triệu đồng, do vợ chồng anh Trường vừa vay ở ngân hàng về). Lâm mừng húm và lấy toàn bộ số tiền này rồi chui ra khỏi gầm giường. Tuy nhiên, lòng tham vẫn còn nên Lâm tiếp tục lục tìm tài sản, lấy thêm được 2,7 triệu đồng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và một điện thoại di động rồi mới ra về. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định thủ phạm vụ trộm chính là Lâm. HỒ LƯU