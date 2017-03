Tri ân khách hàng như thế sao?

Dàn xếp chứ không phải tống tiền Nếu ở Mỹ, hành vi như của anh Võ Văn Minh không bị coi là tống tiền mà chỉ là chuyện dàn xếp dân sự. Tháng 1-2009, Stephen Forse ở Oxfordshire (Anh) mua một ổ bánh mì sandwich từ cửa hàng online Tesco. Sau khi ăn một vài miếng, ông phát hiện xác một con chuột trong ổ bánh mì. Stephen Forse khiếu nại và hãng Premier Foods, nơi sản xuất “ổ bánh chuột” bị phạt 5.500 bảng Anh và phải bồi thường riêng cho ông Forse hơn 11.109 bảng Anh. Năm 2008, John Agnesini (Mỹ) mua một ổ bánh mì Subway và bị “khuyến mãi” thêm một con dao trong ổ bánh. Ông này kiện Subway ra tòa đòi bồi thường 1 triệu đôla. Subway đã liên hệ với Agnesini để dàn xếp. Cuối cùng, Agnesini chịu nhận 20.000 đôla và rút đơn kiện. Năm 2005, ở Mỹ, David Scheiding mua bánh sandwich gà tại một cửa hàng Arby’s. Một nhân viên cửa hàng trong lúc chuẩn bị thức ăn đã bị đứt tay. Mẩu thịt ngón tay này lọt vào trong cái bánh sandwich. David Scheiding kiện cửa hàng Arby’s, đòi khoản bồi thường 50.000 đôla và thắng kiện. Trên đây chỉ là ba trong số rất nhiều vụ mà thực phẩm hoặc đồ uống có vấn đề, có thể gây nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Công ty/cửa hàng sai phạm thường sẽ gặp vấn đề về pháp lý (bị phạt, bồi thường cho khách, bị tước giấy phép hoạt động…) hoặc về danh tiếng công ty (mất hình ảnh thương hiệu, bị khách hàng tẩy chay…). Ở Mỹ, việc dàn xếp được xem là quan hệ dân sự. Luật pháp Mỹ rất nghiêm với hành vi tống tiền hoặc đe dọa nhưng vẫn cho phép “đặc quyền dàn xếp” và những lời hăm dọa trong suốt quá trình dàn xếp pháp lý sẽ không cấu thành tội danh tống tiền. Một lời đe dọa như “nếu anh không bồi thường (tiền) cho tôi, tôi sẽ đưa việc này ra công chúng; khi đó công ty các anh sẽ thân bại danh liệt” là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, lời đe dọa kiểu “nếu anh không dàn xếp với tôi, tôi sẽ đốt trụi công ty các anh” là không được phép vì đó là một lời đe dọa tấn công (và đây là tội danh khác, cũng không liên quan đến tống tiền). Có hai luận điểm chính để giải thích cho “đặc quyền dàn xếp”. Một là những trao đổi trong quá trình dàn xếp không (bị xem là) liên quan đến việc tống tiền vì thường động cơ của cả hai bên là mong muốn giải quyết êm thấm, hòa bình. Đó không phải là việc một bên hoàn toàn bị khuất phục bởi bên kia (do bị khai thác điểm yếu) như dấu hiệu bắt buộc trong tội tống tiền. Trong dàn xếp, bên bị vẫn có thể đưa ra đòi hỏi, đe dọa ngược lại bên nguyên. Hai là khuyến khích một chính sách chung cho cộng đồng nhằm ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp/bất đồng bằng việc tự dàn xếp, qua đó hạn chế việc người dân kéo nhau ra tòa. Báo New York Times có con số thống kê rằng khoảng 80%-92% các vụ việc dân sự ở Mỹ được dàn xếp thay vì được đưa ra xử trước tòa. Nói một cách ngắn gọn, ở Mỹ bất kỳ lời đe dọa hay đòi hỏi nào trong quá trình dàn xếp pháp lý sẽ không cấu thành tội tống tiền. “Đặc quyền dàn xếp” bảo vệ tất cả trao đổi và liên lạc trong quá trình dàn xếp, dù đó là lời đe dọa pháp lý từ bên bị hay bên nguyên đơn. Trên thực tế, các cuộc dàn xếp đều được giữ kín vì nhiều lý do, trong đó có bảo vệ danh tiếng cho công ty, thương hiệu có liên quan. Những vụ xuất hiện trên mặt báo là vì dàn xếp không xong và người tiêu dùng kiện ra tòa. Phương Nguyễn (du học sinh Mỹ)