Triệt phá tên cướp liên tỉnh Miền Tây

Ngày 4-5, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Khưu Minh Dũng (34 tuổi, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bốn năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Dũng là đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Sau khi chấp hành bản án ở TP HCM, Dũng lang thang về các tỉnh Miền Tây, vướng vào cờ bạc rồi lâm nợ hàng trăm triệu đồng.

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Dũng tiếp tục đi vào con đường cướp giật. Ngày 21-12-2014 Dũng đã thực hiện một vụ cướp của một người dân tại ấp An Bình, xã Bình An huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Dũng là thủ phạm vụ cướp nên mời lên làm việc, nhưng Dũng đã trốn mất khỏi địa phương. Do đó, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định truy nã Dũng về tội Cướp giật tài sản.



Bị cáo Khưu Minh Dũng tòa

Dũng chạy trốn về Vĩnh Long và tiếp tục phạm tội. Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 17-6-2017, Dũng điều khiển xe máy đến trước nhà em Nguyễn Châu Ngọc Thảo (16 tuổi, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ), thấy em Thảo chỉ ngồi trước nhà một mình nên Dũng cho xe vào giả vờ hỏi thăm người nhà.

Khi Thảo nói không có ai ở nhà, Dũng tự xưng là bạn của cha Thảo và nhờ em Thảo lấy điện thoại ra gọi cha về. Khi Thảo vừa lấy điện thoại Samsung (trị giá trên 2,8 triệu đồng) thì Dũng liền giật điện thoại rồi rồ xe bỏ chạy. Tất cả hành vi của Dũng đã được camera an ninh của nhà bên cạnh ghi lại hết. Với thủ đoạn giả vờ hỏi thăm này Dũng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác trên địa bàn Vĩnh Long.

Ngày 12-8-2017, Dũng sang Đồng Tháp để tiếp tục hành nghề thì sau đó bị trinh sát của Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt theo quyết định truy nã.

Tại Cơ quan công an Dũng đã thành khẩn khai báo hành vi từng vụ cướp giật mà mình đã gây ra tại các tỉnh miền Tây này. Dũng cho biết, khi tiếp cận nạn nhân bị cáo quan sát rất kỹ khi thấy nạn nhân chỉ có một mình mới ra tay, nếu bị nghi ngờ bị cáo liền bỏ đi.. Tài sản cướp được Dũng đem bán cho người đi đường không rõ họ tên và địa chỉ. Tổng cộng Dũng đã thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản của người dân ở khắp Miền Tây chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng (từ 30-4 đến 25-8-2017).

Trước đó, TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt Dũng 1 năm 3 tháng tù giam, TAND TP.Sa Đéc xử phạt 6 năm tù giam cùng về tội Cướp giật tài sản. Cộng với bản án này, tổng hình phạt chung bị cáo Dũng phải nhận là 11 năm 3 tháng tù.