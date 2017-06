Triệu tập Viện Khoa học hình sự vụ đổi vai giết người

Ngày 21-6, TAND TP.HCM đã hoãn xử, trả hồ sơ vụ án Hà Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Minh An bị truy tố tội giết người và cố ý gây thương tích cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung nhằm xác định chính xác người gây nên cái chết cho nạn nhân.

Theo TAND TP.HCM, cáo trạng mới không xem xét kết luận điều tra bổ sung, không đề cập đến kết luận giám định sau cùng mà kết luận này lại mâu thuẫn với cáo trạng.

Cụ thể, ba lần giám định cho ba kết quả khác nhau về con dao có khả năng gây ra vết thương dẫn đến cái chết của nạn nhân. Giám định lần đầu kết luận con dao trắng, giám định lần hai thì cho rằng con dao đen, giám định lần ba của Viện Khoa học hình sự thì lại kết luận cả hai con dao đều có khả năng gây ra vết thương trí mạng.

Do các kết luận mâu thuẫn nhau nên lần trả hồ sơ trước, TAND TP.HCM đã yêu cầu Viện Khoa học hình sự thực nghiệm để xác định chính xác con dao gây nên vết thương. Kết quả là cả hai con dao đều có khả năng gây nên vết thương trên ngực nạn nhân.

Tuy đã có kết luận giám định mới này nhưng cáo trạng mới vẫn giữ nguyên quan điểm, quy kết An là người có khả năng cao nhất tạo ra vết thương vùng ngực của nạn nhân bởi lẽ An là người giữ con dao màu đen, áp sát người nạn nhân đâm liên tiếp nhiều nhát. Theo TAND TP.HCM, nếu VKS không chấp nhận kết luận của Viện Khoa học hình sự thì phải đưa ra lập luận trong cáo trạng để bác bỏ kết luận giám định mới, để từ đó quy kết một mình An bằng con dao đen đã gây nên cái chết...

Lần mở phiên tòa này, TAND TP.HCM cũng triệu tập Viện Khoa học hình sự từ Hà Nội vào để giải thích trước tòa kết luận giám định mới.

Theo hồ sơ, anh Trần Nam Phong nhiều lần đòi Tuấn Anh trả món nợ 17 triệu đồng thua độ bóng đá nhưng Tuấn Anh không trả nên anh tìm đến nơi làm việc của cha Tuấn Anh để “méc”. Đêm 5-2-2013, Tuấn Anh rủ Lâm và An đi "tính sổ". Lâm lấy hai con dao bấm, một Lâm giữ, một đưa cho An.

Cả ba tìm đánh anh Phong ở một tiệm bida, gây thương tật 9%. Lúc này anh Mai Lâm Anh Quốc (bạn của anh Phong) chạy đến can thì bị đâm dao trúng ngực và lưng, khiến anh chết trên đường đi cấp cứu.

Cả ba bị khởi tố, truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích nhưng ai là người trực tiếp cầm dao đâm nhát dao trí mạng tước đoạt sinh mạng nạn nhân thì còn nhiều nghi vấn, tranh cãi.

Đến nay TAND TP.HCM đã bảy lần trả hồ sơ yêu cầu làm rõ ai mới là người trực tiếp đâm dẫn đến cái chết của nạn nhân.



Bị cáo Lâm (đứng trước vành móng ngựa) và hai bị cáo Tuấn Anh, Minh An tại phiên xử ngày 18-8-2015. Ảnh: H.YẾN

VKSND TP.HCM nhiều lần xác định Lâm là người đâm nhát dao trí mạng. Tại phiên tòa ngày 18-8-2015, đại diện VKS từng đề nghị tử hình Lâm. Lâm phản đối quyết liệt cáo buộc này.



Các luật sư của Lâm và của gia đình nạn nhân cung cấp đoạn phim camera an ninh cho thấy trong khoảng sáu giây có một thanh niên mặc quần áo màu tối đã ra tay quyết liệt để truy sát anh Quốc. Chủ tiệm bida và người giữ xe tại tiệm bida xác định người thanh niên mặc quần áo màu tối này là An. Chính An đã dùng con dao màu trắng đâm nhát dao trí mạng đối với anh Quốc.

Cáo trạng mới ngày 24-5-2016 đã thay đổi người trực tiếp đâm chết nạn nhân là An, đúng như lập luận của các luật sư. Cáo trạng xác định An là người có khả năng cao nhất tạo ra vết thương vùng ngực của nạn nhân bởi lẽ An là người giữ con dao màu đen và là người hung hãn nhất, áp sát người nạn nhân đâm liên tiếp nhiều nhát.

Về phần Lâm, Lâm khai nhận Lâm bỏ con dao màu trắng vào túi quần và chở Tuấn Anh đi đánh nhau. Trên đường đi, Tuấn Anh thò tay vào túi quần Lâm lấy con dao màu trắng ra và giữ luôn. Sau khi đánh nhau về, Tuấn Anh trả lại dao cho Lâm, có bạn gái Lâm nhìn thấy. Tuy nhiên, Tuấn Anh không thừa nhận. Do đó, Lâm phải chịu trách nhiệm hình sự về việc sử dụng con dao này góp phần khi tạo thương tích gây ra cái chết cho nạn nhân.

Cáo trạng lần hai này, VKSND TP.HCM nhận xét cả ba hỗ trợ tích cực cho nhau, cùng mong muốn hậu quả xảy ra, do đó cả ba phải cùng chịu trách nhiệm với hậu quả chết người và thương tích đã gây ra.

Kết luận điều tra mới và cáo trạng mới đã nêu rõ Tuấn Anh từng là công an nhưng đã bị tước quân tịch, từng phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nhưng được miễn hình phạt, cộng tác viên của một tờ báo ngành, rồi PV một tờ báo ngành khác. Những chi tiết này chưa từng được đề cập trước đây khiến gia đình nạn nhân cho rằng cơ quan tố tụng có sự thiên vị.