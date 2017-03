Trinh sát kể chuyện phá trọng án giết người chặt xác trong 24 giờ

Vụ án xảy ra vào rạng sáng 25-12-2012, tại một con hẻm ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Chỉ sau 24 giờ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an Đồng Nai đã phá được án và bắt giữ hung thủ.

Ngày 14-8, trao đổi với pháp luật TP.HCM, thượng tá Phạm Thọ Bình, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Vụ án giết người chặt xác này có tính chất rất nghiêm trọng, thủ đoạn dã man gây chấn động cho người dân. Ban Giám đốc công an tỉnh đã đề ra mục tiêu phá án nhanh. Công an tỉnh Đồng Nai đã được Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) khen thưởng. Tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ xem đó là chiến công mà xác định đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn lực lượng”.



Vụ án này từng khiến dư luận vô cùng quan tâm

Truy tìm kẻ thủ ác

Khoảng 5 giờ ngày 25-12-2012, trong không khí se lạnh của buổi sáng Giáng Sinh, một số người dân sống tại con hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa đi tập thể dục thì hoảng hốt phát hiện hai bao tải rỉ ra máu tươi nằm ở vệ cỏ ven đường. Kiểm tra, mọi người thất kinh hồn vía khi thấy trong bao tải là thi thể của một người đàn ông bị cắt rời thành nhiều khúc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua giám định pháp y, cơ quan điều tra nhận định đây là thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Hung thủ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, kẻ thủ ác tháo khớp tay, chân, phân nhỏ thi thể nạn nhân cho vào bao tải mang đi phi tang.

“Thi thể nạn nhân bị cắt rời, không có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay của nạn nhân được kiểm tra nhưng không trùng khớp với những hồ sơ lưu giữ trên hệ thống khiến cho việc xác định nhân thân rất khó khăn”. Đại úy Võ Nhật Hồng Phúc, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, một trong những người trực tiếp điều tra vụ án nhớ lại.

Khi mọi hướng điều tra rơi vào ngõ cụt thì ban chuyên án bất ngờ được một người dân sống gần hiện trường báo tin nhìn thấy hai thanh niên chạy xe máy gần hiện trường vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc. Xem xét lại hiện trường, các điều tra viên thấy chỉ có một con hẻm duy nhất dẫn tới đây. Từ đó, ban chuyên án nhận định nơi nạn nhân bị sát hại nằm không xa hiện trường phát hiện hai bao tải chứa thi thể. Các khu vực dân cư lân cận ngay lập tức được khoanh vùng để truy tìm hung thủ và địa điểm nạn nhân bị sát hại.

Vết máu nhỏ tố cáo tội ác





Hai hung thủ trước vành móng ngựa

Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nổ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Trần Tự Điển (23 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) và Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê tỉnh Bến Tre). Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500m.

Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác nhận đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điển không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lợm của máu xộc vào mũi mọi người bởi dưới nền gạch và tường có nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân.

Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điển được khoanh vùng nghi can số một của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Đến 5 giờ ngày 26-12, công an phát hiện Tâm khi người này đang ngồi uống nước tại quán vỉa hè gần KCN Biên Hòa 1. Trong khi đó, Điển cũng bị phát hiện khi đang trốn tại phòng trọ một người bạn gần hiện trường. Cả hai được cơ quan công an mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tâm và Điển khai nhận trong quá trình ở chung Liêm là người đồng tính nên thường xuyên dụ dỗ Tâm và Điển quan hệ. Liêm hứa sẽ cho hai thanh niên số tiền 500 triệu đồng. Tâm và Điển “phục vụ” Liêm nhiều lần nhưng không được trả tiền nên đã lập kế hoạch trả thù.

23 giờ ngày 24-12-2012, thấy Liêm về nhà trong tình trạng say rượu nên Tâm và Điển dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực Liêm làm nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại người đồng tính, hai hung thủ tháo khớp tay, chân, phân nhỏ thi thể nạn nhân rồi dùng xe máy chở đến hẻm thuộc khu phố 2 (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) phi tang.

Với tội của mình ngày 15-1-2014, Tâm và Điển bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên tử hình về tội giết người.