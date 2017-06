Trộm dây chuyền nhưng nói với bạn gái 'ba anh cho'

Thông có mối quan hệ quen biết với ông T. Khoảng 11 giờ ngày 28-7-2016, sau khi chơi tại nhà ông T. trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Thông ra về thì bỏ quên chìa khóa xe trên phòng nên quay lại tìm. Thông phát hiện chiếc giỏ màu vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Thông thò tay vào thì phát hiện dây chuyền vàng có mặt con rồng nên lấy ra về.

Sau đó, Thông giữ lại mặt dây chuyền và đưa dây chuyền cho bạn gái nói rằng: “Đây là dây chuyền của ba anh cho” và bảo bạn gái đi bán. Bạn gái Thông cầm đến tiệm vàng bán được hơn 112 triệu đồng, Thông cho bạn gái 14 triệu đồng và một người bạn khác 500.000 đồng, còn lại Thông sử dụng chơi game bắn cá hết gần 98 triệu đồng.



Bị cáo Phạm Hoàn Thông tại tòa.

Sau đó, ông T. trình báo ra cơ quan công an và Thông bị bắt. Thông đã đem mặt dây chuyền trả lại cho bị hại, riêng dây chuyền đã được cơ quan công an thu hồi trả lại cho bị hại. Đối với bạn gái Thông do không biết dây chuyền do trộm cắp mà có nên cơ quan công an không xử lý. Kết quả định giá mặt và dây chuyền có giá trị hơn 150 triệu đồng.



Tại phiên tòa, bị cáo Thông thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Trước khi HĐXX vào nghị án, Thông gửi lời xin lỗi ông chủ tiệm vàng ngay tại tòa.

VKS đề nghị xử phạt Thông từ hai năm sáu tháng đến ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản và đề nghị HĐXX tổng hợp với hình phạt ba năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản mà bị cáo Thông đã bị TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt bằng một bản án khác trước đó.

HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và tuyên phạt bị cáo Thông ba năm sáu tháng, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Thông phải chấp hành bảy năm tù và bồi thường cho ông chủ tiệm vàng 112 triệu đồng.