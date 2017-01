Trộm gặp công an: 'Sợ quá móc nhầm kim tiêm'

Ngày 21-1, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử lưu động đã tuyên phạt Trần Phước Hiệp (44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) một năm tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Trần Phước Hiệp tại phiên tòa lưu động ngày 21-1. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ 20 ngày 2-2-2016 (24 Tết năm 2016), Hiệp đi bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Sau đó, Hiệp phát hiện có tiếng nhạc phát ra tại điểm bán hoa Tết của anh PHQE. Hiệp tới gần, phát hiện chỗ anh E. đang ngủ có để một điện thoại di động đang mở nhạc. Hiệp lén lấy điện thoại của anh E. rồi bỏ trốn.

Hiệp đi tới chợ An Hòa thì bị công an phường tuần tra bắt quả tang. Qua giám định, điện thoại Hiệp lấy có giá trị gần 5 triệu đồng.

Sau đó, Hiệp bỏ địa phương đi làm ăn mà không báo cơ quan chức năng nên bị bắt tạm giam theo lệnh truy nã.

Tại tòa, chủ tọa hỏi Hiệp lúc thấy công an đuổi theo, bị cáo lấy kim tiêm ra để dọa công an hay sao? Hiệp trả lời: “Khi đó gấp quá, bị công an đuổi, bị cáo tính móc điện thoại ra trả lại nhưng móc nhầm kim tiêm”.

Được biết thời điểm phạm tội, Hiệp là con nghiện ma túy nên thường giữ kim tiêm trong người để chích. Hiệp cho biết gần Tết định trộm điện thoại để có tiền tiêu xài và mua ma túy.

Trước đó, vào năm 2002, Hiệp từng bị phạt năm năm tù về tội cướp giật tài sản.