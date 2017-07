Trộm liên tỉnh, tòa không nhập án

Khó khăn cho điều tra thì không nhập Khoản 1 Điều 117 BLTTHS quy định: Cơ quan điều tra có thể nhập để tiến hành điều tra trong cùng một vụ án những trường hợp bị can phạm nhiều tội, nhiều bị can cùng tham gia một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm… Đây là quy phạm tùy nghi, không có tính chất bắt buộc nên không thể hiểu là có trường hợp bắt buộc phải nhập vụ án để tiến hành điều tra. Mục đích của việc nhập vụ án là để thuận lợi cho việc giải quyết các vụ án. Dù có tính chất liên quan nhưng nếu nhập vụ án có thể gây khó khăn cho hoạt động điều tra thì không nhất thiết phải nhập. Trong vụ này, sau khi bị bắt các bị cáo mới khai thêm có trộm thêm ở năm tỉnh khác nên quá trình phối hợp điều tra, xác minh bị kéo rất dài, cản trở quá trình điều tra. Hơn nữa, các bị cáo phạm tội ở nhiều địa phương khác nhau nên có thể từng nơi xử lý độc lập. Do đó quyết định của tòa về việc không nhập vụ án nêu trên là không trái luật. LS LÊ VĂN BÌNH (Đoàn LS TP.HCM) T.TÙNG ghi