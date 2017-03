Trộm xe của chính mình, có bị tội?

Một số vụ bị khởi tố tương tự • Tháng 4-2015, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố Từ Tấn Tài và Phan Quang Vinh vì trộm cắp chiếc xe máy của Tài. Trước đó, Tài và Nguyên bị Công an phường Tân Vạn (TP Biên Hòa) tạm giữ xe máy do vi phạm giao thông. Sáng 14-4-2015, Tài cùng Vinh đến Công an phường Tân Vạn giải quyết việc vi phạm. Vinh đứng ngoài, Tài đi vào đúng lúc công an phường đang họp giao ban. Thấy không ai trông coi xe của mình, Tài ra bàn với Vinh vào trộm xe. Sau đó, Vinh lẻn vào dắt xe của Tài ra. Tài đẩy xe đến cây xăng gần đó đổ xăng thì bị người dân phát hiện, báo công an… • Đầu năm 2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã phạt LMC bảy năm tù vì trộm cắp chiếc xe hơi Camry trị giá 920 triệu đồng của chính bị cáo. Trước đó, sau khi nhận được đơn tố cáo C. có hành vi lừa đảo, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đưa C. cùng chiếc xe về trụ sở làm việc. Sau đó vụ án được chuyển lên Công an TP Hà Nội và C. bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng VKS cùng cấp từ chối phê chuẩn. Riêng chiếc ô tô vẫn do Công an quận Tây Hồ tạm giữ. Ba tháng sau, C. lẻn vào trụ sở công an quận lái chiếc xe về gara để rửa thì bị công an bắt. • Cuối năm 2011, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã phạt Võ Chí Toàn sáu tháng tù treo vì cạy cửa trụ sở UBND xã trộm xe của chính mình. Trước đó, Toàn lấy xe máy chở hai người bạn chạy trên tỉnh lộ 2 đoạn đi qua xã Diên Phước. Do không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách nên Toàn bị tổ tuần tra công an xã chặn kiểm tra. Vì Toàn không có giấy phép lái xe và giấy tờ xe, tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ xe và mang xe về UBND xã. Khi biết tổ tuần tra tiếp tục đi làm nhiệm vụ, Toàn quay lại UBND xã, lấy một cây gỗ dài cạy cửa để lấy xe thì bị người dân phát hiện…