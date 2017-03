Trộm xe đem bán cho... vợ

Bị cáo Trường, Việt, Phương trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 11h ngày 16/3/2015, Trường, Việt, Phương bàn nhau đi trộm cắp. Phương điều khiển xe máy chở Trường, còn Việt điều khiển xe máy đi từ bến xe phía Bắc chạy ra hướng Vĩnh Lương. Khi đi ngang qua nhà bà Trần Thị Sớm ở thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương phát hiện cửa cổng không khóa, bên trong sân có dựng một chiếc xe đạp điện (trị giá 8,5 triệu đồng). Quan sát thấy không có người trông coi, Trường và Việt đứng ngoài cảnh giới, Phương lén lút đi bộ vào nhà bà Sớm lấy trộm chiếc xe đạp trên, dắt ra ngoài rồi cả nhóm mang về nhà Phương cất giấu.

Khi về đến gần nhà, Phương nảy sinh ý định muốn mua lại chiếc xe để vợ có phương tiện đi lại nên Phương nói với vợ là có người muốn bán chiếc xe đạp điện với giá 1,5 triệu đồng. Vợ Phương đồng ý và mượn tiền mẹ ruột để mua chiếc xe đó. Phương đưa tiền cho Trường và mang xe đạp điện về nhà đưa cho Lan. Có được số tiền trên, cả nhóm mua ma túy sử dụng và chia nhau tiêu xài.

Khoảng 19h cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện chiếc xe đạp điện có đặc điểm như trên đang dựng tại nhà Phương ở tổ 24, Tây Bắc, Vĩnh Hải, Công an phường Vĩnh Hải đã yêu cầu Phương về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Phương đã khai nhận cùng với Việt và Trường thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên cùng vật chứng vụ án. Sau đó, Việt, Trường lần lượt bị bắt giữ. Riêng vợ Phương khi mua xe không biết đây tài sản do trộm cắp mà có nên không bị xử lý.