Trốn truy nã, thay họ đổi tên làm 'bà trùm' ma túy ở TP.HCM

Ngày 13-4, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, ngụ quận Gò Vấp) và Trần Tuấn Anh (SN 1981, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy”;



Bị cáo Lê Thị Ngọc Tuyền (SN 1971, ngụ Gò Vấp) tù chung thân về bốn tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo được xác định là người đứng đầu đường dây mua bán ma túy này nhưng ‘thoát’ án tử vì có con nhỏ.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Minh Hạnh (SN 1986, ngụ quận 4) bị phạt 17 năm tù; Nguyễn Bé Chính (SN 1978, ngụ quận 3) 10 năm tù; Bùi Duy Thanh (SN 1968, ngụ quận 12) chín năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và Hồng Ngọc Long (SN 1965, ngụ quận 1) 13 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Theo hồ sơ, bản thân Tuyền sử dụng ma túy từ năm 2007. Ban đầu Tuyền mua để sử dụng của những người không rõ lai lịch ở khu vực đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Vào ngày 9-1-2009, Tuyền mua bán ma túy của người không rõ lai lịch để sử dụng thì trên đường về bị Công an quận Tân Bình phát hiện bắt quả tang tại đường Lê Văn Sỹ. Sau đó Tuyền được tại ngoại. Trong quá trình điều tra, Tuyền bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an quận ra quyết định truy nã.



Sau đó Tuyền bỏ trốn sang Campuchia, Tuyền quen biết và sống chung như vợ chồng với Thắng. Tuyền nhờ người làm giả giấy tờ tùy thân mang tên người Campuchia. Đến năm 2010, vợ chồng Tuyền và Thắng trở về Việt Nam lập đường dây ma túy. Từ tháng 8-2011, cặp vợ chồng bắt đầu việc mua bán ma túy với khối lượng lớn.



Tính đến khi bị bắt Tuyền đã mua bán ma túy của các bị cáo Anh, Châu và Nguyễn Tăng Quang (hiện đang bỏ trốn) bảy lần với khối lượng 12,5 ký ma túy tổng hợp.



Sau khi mua, Tuyền chia nhỏ từng gói từ 5 g đến 50 g để bán cho các con nghiện với giá 70 đến 100 triệu đồng/100 g. Tuyền giao cho chồng hờ và các bị cáo Hạnh, Long, Thanh, Chích đi giao cho các con nghiện.



Tối 30-3-2012, công an bắt giữ Tuyền theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình. Quá trình bắt giữ Tuyền, công an phát hiện nơi ở của Tuyền có cất nhiều ma túy tổng hợp nên tiến hành khám xét khẩn cấp. Công an thu giữ 7,3 kg ma túy đá, một khẩu súng ngắn, 25 viên đạn, 2,5 tỉ đồng và một số phương tiện khác...